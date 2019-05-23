Futbolu bırakan Onur Kıvrak'la ilgili flaş gelişme!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbolu bırakan Onur Kıvrak'la ilgili flaş gelişme!
GeriFutbol Futbolu bırakan Onur Kıvrak'la ilgili flaş gelişme!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
23 Mayıs 2019 - 15:38,

Futbolu bırakan Onur Kıvrak'la ilgili flaş gelişme!

Onur Kıvrak futbol dünyasını şaşırtan bir kararla kariyerini 31 yaşında noktaladığını duyurmuştu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/15

O dönem Burak Yılmaz'la birlikte kadro dışı bırakılan, hemen sonrasında ise aktif futbol yaşantısını sonlandıran bordo mavili taraftarları da şok etmişti.

2/15

Onur, futbolu bırakma kararı hakkında ise ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullanmıştı.

3/15

Kasım ayında kariyerini sonlandıran Onur Kıvrak ile ilgili dedikodular ise bitmiyor...

4/15TERİM TEMAS KURDU

TERİM TEMAS KURDU

Futbolu bıraktıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Onur Kıvrak ile İlk olarak Fatih Terim'in temas kurduğu iddia edildi.

5/15

Muslera ile rekabet edecek bir isim arayışında olan tecrübeli teknik adamın, bonservis sorunu da olmadığından dolayı Onur ismine sıcak baktığı belirtildi.

6/15

Onur Kıvrak için ortaya atılan bir başka iddia ise Beşiktaş ile ilgili...

7/15BEŞİKTAŞTAN TEKLİF İDDİASI

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF İDDİASI

Basına yansıyan haberlerde Beşiktaş'ın Onur Kıvrak için siyah beyazlı kulübe resmi teklif götürdüğü ifade ediliyor.

8/15

İddiaya göre Onur Kıvrak, başkan Fikret Orman'a olumlu geri dönüş yapmadı ve teşekkürlerini iletti.

9/152008DE İMZAYI ATTI

2008'DE İMZAYI ATTI

Futbolu bırakmasına karşın iki İstanbul ekibinin radarında olan Onur Kıvrak 15 Ocak 2008'de Trabzonspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

10/15

Genç kaleci o dönem ligin son haftalarına kadar forma şansı bulamazken, 1-1 sona eren 26 Nisan 2008'deki Gaziantepspor maçında ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

11/15DÖNÜM NOKTASI; TOLGA ZENGİN

DÖNÜM NOKTASI; TOLGA ZENGİN

Ertesi sezon Tolga Zengin'in ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Onur, 2009-2010 sezonunda kaleci Sylva'nın yönetim tarafından kadro dışı bırakılması ve Tolga Zengin'in de sakatlığıyla 2-1 kazanılan Eskişehirspor maçında uzun bir aradan sonra ilk kez takımın kalesini korudu.

12/15

Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte de ilk 11'de yer almaya başlayan Onur, daha sonra istikrarlı bir şekilde kaleyi korudu.

13/15

Onur, Trabzonspor’da 12 yıl forma giyen 9 oyuncudan biri oldu. Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor formasıyla 250 resmi maça çıkarken, kalesinde 260 gol gördü.

14/15

Onur'un ardından Trabzonspor kalesini devralan genç yıldız Uğurcan Çakır, kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı...

15/15

Misli.com'daki BMW Kampanyası'nı kaçırmayın, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...
Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'
UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...
Recep Çetin'e ilginç destek