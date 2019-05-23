Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Futbolu bırakan Onur Kıvrak'la ilgili flaş gelişme!
Onur Kıvrak futbol dünyasını şaşırtan bir kararla kariyerini 31 yaşında noktaladığını duyurmuştu...
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O dönem Burak Yılmaz'la birlikte kadro dışı bırakılan, hemen sonrasında ise aktif futbol yaşantısını sonlandıran bordo mavili taraftarları da şok etmişti.
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Onur, futbolu bırakma kararı hakkında ise ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullanmıştı.
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Kasım ayında kariyerini sonlandıran Onur Kıvrak ile ilgili dedikodular ise bitmiyor...
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TERİM TEMAS KURDU
Futbolu bıraktıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Onur Kıvrak ile İlk olarak Fatih Terim'in temas kurduğu iddia edildi.
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Muslera ile rekabet edecek bir isim arayışında olan tecrübeli teknik adamın, bonservis sorunu da olmadığından dolayı Onur ismine sıcak baktığı belirtildi.
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Onur Kıvrak için ortaya atılan bir başka iddia ise Beşiktaş ile ilgili...
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BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF İDDİASI
Basına yansıyan haberlerde Beşiktaş'ın Onur Kıvrak için siyah beyazlı kulübe resmi teklif götürdüğü ifade ediliyor.
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İddiaya göre Onur Kıvrak, başkan Fikret Orman'a olumlu geri dönüş yapmadı ve teşekkürlerini iletti.
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2008'DE İMZAYI ATTI
Futbolu bırakmasına karşın iki İstanbul ekibinin radarında olan Onur Kıvrak 15 Ocak 2008'de Trabzonspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Genç kaleci o dönem ligin son haftalarına kadar forma şansı bulamazken, 1-1 sona eren 26 Nisan 2008'deki Gaziantepspor maçında ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.
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DÖNÜM NOKTASI; TOLGA ZENGİN
Ertesi sezon Tolga Zengin'in ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Onur, 2009-2010 sezonunda kaleci Sylva'nın yönetim tarafından kadro dışı bırakılması ve Tolga Zengin'in de sakatlığıyla 2-1 kazanılan Eskişehirspor maçında uzun bir aradan sonra ilk kez takımın kalesini korudu.
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Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte de ilk 11'de yer almaya başlayan Onur, daha sonra istikrarlı bir şekilde kaleyi korudu.
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Onur, Trabzonspor’da 12 yıl forma giyen 9 oyuncudan biri oldu. Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor formasıyla 250 resmi maça çıkarken, kalesinde 260 gol gördü.
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Onur'un ardından Trabzonspor kalesini devralan genç yıldız Uğurcan Çakır, kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı...