Futbolseverleri şok eden karar! Klopp...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Jürgen Klopp'la ilgili futbol dünyasına bomba gibi düşen bir bilgi paylaşıldı...
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'a önderlik ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan teknik direktrö Jürgen Klopp, kariyeriyle ilgili kritik bir karar aldı.
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51 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki sezon Liverpool ile devam edeceğine dair hiçbir şüphe yoktu...
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Borussia Dortmund'da kalitesini kanıtladıktan sonra İngiltere'de şansını deneyen Alman teknik adamın geleceği ile ilgili önemli bir karar aldığı ifade ediliyor.
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Liverpool, Klopp'a yeni bir sözleşme önermeye hazır olsa da dünyaca ünlü teknik adamı kontrat reddeden kişi pozisyonuna sokmak istemiyor.
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ESPN'de yer alan habere göre Klopp, sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
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Sözleşmesinin bitim tarihi olan 2022'de paydos vermeyi düşünüyor. Klopp 1 yıl hiçbir takım çalıştırmayı düşünmüyor.
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Alman teknik adam 1 yıllık aradan sonra ise tekrar Liverpool'a dönmeyi planlıyor.
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Avrupa kupaları kariyerinde bundan önceki final maçlarını kaybettiğini hatırlatan Klopp, şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Samimi olmak gerekirse, 7 finalde oldum ve hepsini kaybettim. Bu sürede taraftarlar benden daha fazla acı çekti. Şimdi kazandığımız için bu çocuklar ve ailem adına çok mutluyum. Onlar benim için üzüldüler ve herkesten fazla bu kupaya layık oldular."
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Avrupa Süper Kupası'nda 14 Ağustos'ta İstanbul'da Chelsea'ya karşı oynayacakları maçla ilgili olarak, "İstanbul, Liverpool'a uğurlu gelmişti. 2005'te geriden gelerek Milan'a karşı kazanmıştı. İstanbul, Liverpool için güzel bir şehir. Siz ne düşünüyorusunuz?" sorusuna ise Klopp, "UEFA'ya bizleri İstanbul'da beklemesini önceden söylemiştim. Hikayemizi devam ettirmeliyiz. Ama İstanbul'un başarısını tekrarlamak çok iddialı olur." cevabını verdi.