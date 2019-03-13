Futbolseverler internetten önce ne yapıyordu?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir futbolsever olarak internetin olmadığını hayal edin! Ne yapardınız? Aslında birçok futbolsever böyle bir hayata aşina. Çünkü 30 yıl önce World Wide Web yoktu.
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"30 yıl önce internette gezinemeyen futbolseverler ne yapıyordu?" sorusunun yanıtı haberimizde...
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Maç kaç kaç? Maç skorları teletekst denilen ve TV'den ulaşılabilen bir nevi 'ilkel ve yavaş bir ağ' sisteminden öğrenilebiliyordu.
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Örneğin Spor'un sayfa numarası kumandadan giriliyor ve açılan sayfada tuttuğunuz takımın maç sonucunu görebiliyordunuz. Bazen bu sayfa 1'den fazla sayfadan oluşabiliyor ve bu durumda da 7. sayfada olan takımınızın sonucunu görmek için sabırla bekliyordunuz.
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Yanlışlıkla kaçırırsanız yeniden beklemeye başlıyordunuz.
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Stadyumlarda günümüzde cep telefonu sayesinde diğer maçların skorların takip etmek çok kolay. Ancak internetten önce tek şansınız radyoydu.
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1989 ve öncesinde tribünlerde oturan seyircilere bakıldığında mutlaka elindeki radyoyu kulağına tutup diğer takımın maçını dinleyen bir seyirciye rastlamak mümkündü. Kimi zaman stadyumlarda diğer maçların sonuçları da anons ediliyordu.
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Mağaza vitrininden maç seyretmek Günümüzde cep telefonunuzdan maçları canlı izleyebiliyorsunuz. Ancak bir dönem herkesin evinde televizyon yoktu.
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O zamanlar bu nedenle mağazaların vitrinlerinin önünde insanlar birikir ve sesini duyamasalar da vitrine konulan TV'den yayınlanan maçı izlemeye çalışırlardı. Diğer bir yöntem de maç yayını yapan mekanlara gidip kalabalıklar halinde müsabakaları izlemekti.
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Mektupla fantezi futbol Günümüzün popüler oyunlarından Fantezi futbol WWW sayesinde çok geniş kitlelerce oynanabiliyor. Ancak internetten önce bu oyun sadece posta yoluyla oynanabiliyordu.
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Takımınızı seçip bir kağıda yazıyor ve oyunu oynatan yere postayla gönderiyordunuz. O da posta zamanında yerine ulaşırsa işliyordu. Takımınızın ne kadar puan kazandığını da pazartesi günü yayınlanan gazetelerden hesap yaparak öğrenebiliyordunuz.
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İkinci takım? Günümüzde herkesin tuttuğu yerel takımın yanı sıra İngiltere, İspanya, Almanya ya da İtalya'dan ikinci bir takımı daha tuttuğunu söyleyebiliriz. İnternetten önce durum farklıydı. Belki Maradona'yı duyduğunuz için Napoli'ye sempati besliyordunuz ama ikinci takımınız genelde bulunduğunuz yerin yerel takımlarından biri ya da memleketinizin takımıydı.
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Çayları tazeleyelim Futbol maçlarının dijital platformlarda yayınlanmasıyla birlikte maçlara gidemeyen futbol severler bir dönem karşılaşmaları kahvehanelerde ve derneklerde izliyordu. İlk başlarda ücretsiz izlenen maçlarda kahvehane sahibinin belli aralıklarla yaptığı çay içme tacizine sessiz kalmak zorundaydınız.
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Yüz yüze iletişim İnternet sayesinde mizah futbolun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Maçlar biter bitmez onlarca caps yayınlanıyor.
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Kaybettiyseniz rakip takımların taraftarları takımınızla alay eden capsler hazırlıyor, gif ya da emojiler gönderiyor, tweet'ler atıyor.