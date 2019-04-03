Futbolda sekiz kural değişti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) futbol sahalarında sekiz kuralın değiştiğini duyurdu.
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak değişen futbol kuralları ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada sekiz kuralın değiştiği duyuruldu.
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İşte değişen kurallar:
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– Çıkan oyuncu hakem tarafından aksi söylenmediği sürece en yakın yerden sahadan çıkmalıdır.
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– Futbolcuların formaların içine giydikleri tişört renkli ve desenli olabilir. Formanın ucuyla aynı şekilde olduğu sürece iç tişörtler renkli ve desenli olabilir.
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– Hakem oyun tekrar başladıktan sonra karar değiştiremez. Ancak belli durumlarda önceki pozisyon için sarı ve kırmızı kart verebilir. Hakem VAR incelemek için monitörün başına geçerken, oyuncuları sahaya geri çağırırsa karar hala değiştirebilir. Kırmızı ve sarı kart gösterilebilir. Teknik heyetten birisi kuralları ihlal ederse sarı veya kırmızı kart görebilir.
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– Hakem atışı sırasında futbolcular en az 4 metre hakemin uzağında olacak.
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– Herhangi bir nesneye tekme atmak veya fırlatmak aynı şekilde cezalandıracak. Sayılmayan gol sırasında futbolcu kurallara aykırı şekilde sevinir ve bundan dolayı sarı kartla cezalandırılırsa, gol iptal olsa bile o sarı kart değişmez.
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– Kaleci aut atışını kullandıktan sonra futbolcu topla ceza sahası dışında buluşmak zorunda değil. Topun ceza sahasını terk etmesi gerekmiyor.
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– Penaltı atışı sırasında kalecinin ayağı çizginin gerisinde olamaz. Bir adım önde veya çizginin üstünde olmalıdır.
10/12
– Futbolcu taç atışı kullanırken, rakibi ondan en az 2 metre uzakta olmalıdır.