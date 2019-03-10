Futbolda küçük devrim! Buna da penaltı verildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Elle oynama tanımının değişmesinin gündeme geldiği günden bu yana verilen kararlar şaşırtıyor. Bunlardan biri Alanyaspor - Erzurumspor karşılaşmasında yaşandı.
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İşte detaylar...
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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor, 57. dakikada aleyhlerine verilen penaltı kararıyla sarsıldı.
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Erzurumsporlu Schwechlen'in vurduğu top, Alanyasporlu Efecan'a çarparak tekrar Fransız futbolcunun eline çarptı. Fakat mesafe çok yakın olduğundan dolayı kimse penaltı beklemiyordu.
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Maçın hakemi Mete Kalkavan, sürpriz şekilde VAR'a giderek pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti. Penaltının sebebi ise mesafe göz önüne alınmaksızın, oyuncunun ellerini kendine avantaj sağlayacak şekilde açması ve topun ele temas etmesiydi.
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Yazarımız Uğur Meleke, 9 Mart tarihli yazısında bu konuyu ele aldı ve elle oynama kuralına getirilen bu yorumu şu şekilde yorumladı:
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"KAZAYLA BİLE OLSA..."
1 Haziran itibariyle elle oynama kuralına yeni bir kavram ekleniyor. Savunmacıların kazara bile olsa ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkıp genişlediği pozisyonlarda penaltı kararı gelecek.
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Manchester United’ın Paris’te kazandığı penaltı, uluslararası futbol kamuoyunu karıştırmış durumda. Dalot’nun şutunda Kimpembe’nin sırtı dönükken koluna çarpan top, kamuoyunun büyük bölümüne göre penaltı gerektirmiyordu. Ancak yeni sezonda yürürlüğe girecek yeni kurallar, bu tarz pozisyonları şüphe bırakmadan cezalandıracak.
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Çünkü Kimpembe’nin vücudu ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkmış, kendine avantaj sağlayacak şekilde genişlemiş. Elle oynama kuralına eklenen bu ‘doğal silüet’ kavramı, bence bir küçük devrim. Manchester United, kulüp tarihinin, belki İngiliz futbolunun, belki de kupa tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı Paris’te. Bu geri dönüşün tartışmalı bir penaltı yoluyla olması İngilizler dahil herkesin kafasını karıştırdı.
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İngiliz medyasının önemli bir kısmı dahi penaltı kararının ağır olduğunu söylüyor. Fransız medyasına göre de Dalot vurduğunda Kimpembe bloklama maksadıyla sıçrıyor; mevcut elle oynama kriterlerinin üçünü de ihlal etmiyor: Top kola geliyor, karar verebilecek mesafesi yok ve vücudun konumu doğal.
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Ben bu tarz pozisyonlarda top oynamak isteyenin yanındayım, savunmacılara tanınan müsamahadan son derece rahatsızım. Şükürler olsun ki IFAB da artık rahatsız bu adaletsizlikten: 1 Haziran itibariyle elle oynama kuralına ‘doğal silüet’ kavramı ekleniyor.
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Kimpembe’nin pozisyonu gibi, savunmacıların ‘doğal insan silüeti’nin dışına çıkıp genişlediği pozisyonlarda (temas kazara olsa dahi) cezalandırılacağı bir dönem geliyor artık.
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Bu bence ‘futbol oynamak isteyen taraf’ lehine atılmış önemli bir adım.
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Ama bu doğal silüet kavramı genişletilmeli, tamamen top bloklamak için kendini yere atan ve kurnazca alanını genişleten sporcunun eli-kolu da doğal silüetin dışında sayılmalı. IFAB, o zaman gerçekten bu küçük devrimi tamamlamış olur işte.
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Getirilecek kurala göre elle oynamalarda kıstas görseldeki gibi olacak.
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4 PENALTI KARARI
Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı Süper Lig'de 25 yıl sonra ilk kez 4 penaltının verildiği maç oldu. Rekor Galatasaray'ın 1994 yılında Samsunspor'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı Süper Lig rekoruydu.
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Alanyaspor - Erzurumspor maçından özel kareler sizlerle...