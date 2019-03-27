Futbolda devrim! Yeni lig resmen açıklandı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi turnuvalarının ardından futbolseverleri heyecanlandıracak yeni projenin duyurusu yapıldı.
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Yeni turnuvanın Şampiyonlar Ligi konseptine ek olarak düzenleneceği bildirildi.
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Turnuvanın ismi 'Süper Şampiyonlar Ligi' olacak.
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Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli merakla beklenen projeyi açıklığa kavuşturdu.
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Agnelli, ''UEFA ile birlikte Süper Şampiyonlar Ligi'ni düzenleyeceğiz'' dedi.
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Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, 24 takımla düzenlenecek bu turnuvanın Şampiyonlar Ligi maçlarıyla çakışmaması için tarih düzenlemesinin yapılacağını aktardı.
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Süper Şampiyonlar Ligi 2024 yılında hayata geçirilecek.
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Daha önce de bir çok kez Avrupa'nın dev kulüpleri kendi aralarında UEFA'dan ayrı bir turnuva düzenleyeceklerini açıklamışlardı.
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Ancak kulüplerin daha fazla para kazanmak için düşündükleri bu yol gerçekleşmedi ve UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği yeni bir turnuva için anlaşmaya varmış oldu.
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Futbol takımları kendi lig maçlarını hafta sonu, Avrupa kupası maçlarını hafta içi oynarken, yeni turnuvanın maçlarının hangi gün oynayacağı büyük soru işareti.
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Çünkü bir kaç gün önce başlayan Şampiyonlar Ligi maçlarının hafta sonu oynanması fikri de tartışmalara sebep oldu.
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UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), UEFA genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi maçlarının hafta sonunda oynanması konusunun da konuşulduğu toplantıda birçok karar alındı.
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İngiltere Premier Lig ile birlikte Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan İspanya La Liga, böyle bir değişikliğin karşısında olduğunu açıkladı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, Şampiyonlar Ligi’nin hafta sonu oynanması planına kesinlikle karşı çıktıklarını ifade ederek, “Lig maçlarını hafta sonu oynamaya devam edeceğiz." dedi.
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Tebas ayrıca “Televizyon yayın hakları pazarında UEFA ile rekabet ediyoruz. Bu anlamda rakibin, kendisini büyütmek için bir diğerine kurallar empoze etmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeye kimse izin vermez.” diye konuştu.
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Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, milli maç arasından önce oynadığı son karşılaşmada, sahasında Mainz engelini 6 golle geçmişti...