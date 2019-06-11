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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
11 Haziran 2019 - 09:22,

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı. Ligimizde top koşturan birçok isim dün itibariyla bedelli askerlik için teslim oldular.

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Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milli takım kampında bulunan bazı futbolcular ise son maçların ardından birliklerine katılacak. İşte bazı futbolcuların askerlik yapacağı yerler...

2/20Alper Potuk / Burdur

Alper Potuk / Burdur

3/20Tolgay Arslan / Çorum

Tolgay Arslan / Çorum

4/20Serdar Aziz / Ankara Mamak

Serdar Aziz / Ankara Mamak

5/20Mahmut Tekdemir / İstanbul Maltepe

Mahmut Tekdemir / İstanbul Maltepe

6/20Yusuf Erdoğan / İskenderun

Yusuf Erdoğan / İskenderun

7/20Mustafa Pektemek / Samsun Merkez

Mustafa Pektemek / Samsun Merkez

8/20Ömer Ali Şahiner / Ankara Mamak

Ömer Ali Şahiner / Ankara Mamak

9/20Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

10/20İsmail Köybaşı / Ankara Mamak

İsmail Köybaşı / Ankara Mamak

11/20Oğuzhan Özyakup / Ardahan

Oğuzhan Özyakup / Ardahan

12/20Mert Günok / Denizli

Mert Günok / Denizli

13/20Umut Nayir / Sakarya

Umut Nayir / Sakarya

14/20Gökhan Değirmenci / İskenderun

Gökhan Değirmenci / İskenderun

15/20Barış Başdaş / İskenderun

Barış Başdaş / İskenderun

16/20Muğdat Çelik / Ankara Mamak

Muğdat Çelik / Ankara Mamak

17/20Efecan Karaca / Kırklareli

Efecan Karaca / Kırklareli

18/20Gökhan Töre / Ankara

Gökhan Töre / Ankara

19/20

Geride kalan futbol sezonu sonunda yaşanan en eğlenceli anlar...

20/20

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