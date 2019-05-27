Futbolcular dondu kaldı!.. Son düdükle yıkıldılar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesine karşın, Göztepe'nin galip gelmesiyle lige veda eden Bursaspor'da, büyük üzüntü yaşandı.
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelen Bursaspor, sahadan galip ayrıldı.
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Süper Lig'de kalma mücadelesi veren yeşil beyazlıların ligde tutunabilmesi için Malatyaspor'u yenmesi ve Göztepe'nin puan kaybetmesi gerekiyordu.
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Maça çok hızlı başlayan Bursaspor, Issam Chabeke ve Umut Nayır'ın golleriyle ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti.
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İkinci yarıda Kamara ile farkı 1'e indiren Malatyaspor'a bu gol yetmezken, Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Göztepe'nin kazanmasıyla 16. sırada kalan yeşil beyazlılara bu galibiyet yetmedi ve bir alt lige düştü.
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Küme düşen Bursaspor'da futbolcular büyük üzüntü yaşarken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'i 5. bitirerek gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı.
Ligin son haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden sarı-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine karşın, puan durumunda aralarında 2 puan fark olan Antalyaspor'un da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamladı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla lig beşincisi Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.
Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak.
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Malatya'da 16 yıl sonra Avrupa heyecanı
Malatya, 16 yıl sonra şehrin bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanını yaşayacak.
Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Sarı-kırmızılı takım, İsviçre temsilcisi Basel'e 1. turda elenmişti.
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Malatyaspor, yaşadığı ekonomik sorunların ardından 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e veda etti. Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezonu sonrasında Süper Lig'e yükseldi. Şehrin 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, Avrupa kupası hasretini de bitirdi.