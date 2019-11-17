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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17 Kasım 2019 - 08:08,

Futbolcu sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı! Evleniyorlar...

'Yeni Gelin' dizisinin oyuncusu Şilan Makal futbolcu sevgilisiyle birlikte fotoğrafını ilk kez paylaştı.

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'Yeni Gelin' dizisinin oyuncusu Şilan Makal evlenme kararı aldığı futbolcu sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Geçen yıl Fenerbahçe forması giyen, bu sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal 4 yıldır, sessiz sedasız aşk yaşıyordu.

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Şilan Makal ve Şener Özbayraklı çiftinden sürpriz bir karar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift evleniyor. Evlilik haberinin ardından Şilan Makal sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen milli futbolcu, Şilan Makal ile memleketi Artvin'de evlenmeye karar verdi.

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Önümüzdeki yaz Borçka İlçesi'nde sade kır düğünüyle birlikteliklerini taçlandıracak olan çiftten Makal, önceki gün erkek arkadaşıyla ilk kez birlikte çekilmiş karesini paylaştı.

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'A- Normal' isimli tiyatro oyununda oynayan Makal'ı ilk gününde yalnız bırakmayan Özbayraklı, kız arkadaşını en ön sıradan izleyerek destek çıktı.

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