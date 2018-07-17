Futbola geri döndü! Nejat İşler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Nejat İşler, yeniden yeşil sahalarda...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz yıl Gümüşlükspor'da başkanlık yapan Nejat İşler, futboldan ayrı kalamadı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ünlü oyuncu Gümüşlükspor futbol takımının asbaşkanı oldu. İşler, geçtiğimiz yıl Gümüşlükspor'daki Başkanlık görevinden istifa etmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlükspor'da geçen yıl başkanlık görevinden ayrılan ünlü oyuncu Nejat işler, bu yıl futbol takımının başına Asbaşkan olarak geri döndü. İşler ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gümüşlükspor yöneticileri Başkan Mehmet Kocadon'a çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, 2018-2019 sezonunda Gümüşlükspor'u hedeflenen yere getirmek istediklerini ifade ettiler. Gümüşlükspor Yönetimi Kurulu Başkanı Ahmet Faik Karakaya ve Asbaşkan Nejat İşler spora destek veren Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek, Gümüşlükspor sevdalılarını takımlarına desteğe davet etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gümüşlükspor Yönetim Kurulu'nun sosyal medya hesabında "Nerede Kalmıştık?" başlığı ile yayınlanan açıklamayı okuyan Başkan Mehmet Kocadon "Gençlerimizin spor yapmasına olanak sağlamak için yaptığınız çalışmalardan dolayı canı yürekten kutluyorum. Bu hedeflerinizi yerine getirmeniz konusunda üzerime düşen görev neyse yerine getirmeye hazırım. Gümüşlükspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.Gümüşlükspor'un yeni yönetimde ayrıca Hüsnü Kırık Genel Sekreter ve Ateş Şendil de Şube Sorumlusu olarak görev aldı.