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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: AFP / Reuters
04 Mart 2019 - 00:57,

Futbol sahalarında görülmemiş olay! Öyle bir şey yaptı ki...

Çılgınlıklarıyla ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Saint-Etienne maçında attığı golün ardından yaşadığı gol sevinciyle adından söz ettirdi...

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İşte detaylar...

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Fransa Ligue 1'in 27. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta, Marsilya ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. 

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Stade Velodrome'da oynanan maçın ilk yarısında ilginç anlar yaşandı.

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İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli, karşılaşmaya damga vurdu. 

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Saha içi ve dışında skandallarıyla bilinen 28 yaşındaki golcü, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir harekete imza attı. 

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Müsabakanın 12. dakikasında gol perdesini açan Balotelli, attığı golden çok sevinciyle konuşuldu.

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Saint-Etienne ağlarını havalandıran İtalyan golcü, gol sevincini maç sırasında Instagram'dan paylaştı.

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Attığı röveşata golünün ardından saha içinde telefonunu eline alan Balotelli, çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. 

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O anlarda Balotelli ve takım arkadaşlarının çok neşeli olduğu görülürken, futbolcu oyuna kaldığı yerden devam etti. 

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Marsilya, 21. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. 

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İşte o anlar...

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