Futbol dÃ¼nyasÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼! BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ä°simat Mirin

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Futbol dünyasÄ±na bomba gibi düÅŸtü! BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ä°simat Mirin
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n devre arasÄ±nda PSV Eindhoven'dan renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Nicolas Isimat-Mirin hakkÄ±nda futbol dÃ¼nyasÄ±na bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.
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Siyah beyazlÄ± takÄ±m oyuncuyu devre arasÄ±ndaÂ Â PSV Eindhoven'dan renklerine baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±...
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FenerbahÃ§e'nin de transferi iÃ§in ilgilendiÄŸi yÄ±ldÄ±z futbolcu, takÄ±mÄ±nda fazla forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son olarak BeÅŸiktaÅŸ'tan gelen teklifi kabul etmiÅŸti.
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FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n transferi iÃ§in Fransa'da yayÄ±m yapan France 3 et Mediacites adlÄ± haber kuruluÅŸu ÅŸok edici iddialar ortaya attÄ±.
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Football Leaks belgelerinden derlediÄŸi habere gÃ¶re FransÄ±z stoperin 2013 yazÄ±nda Valenciennes'den Monaco'ya transferinde usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±ldÄ±.
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Ä°ddialara gÃ¶re Valenciennes kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± Jean-Raymond Legrand, kulÃ¼bÃ¼n hesaplarÄ±nÄ± dengelemek iÃ§in o dÃ¶nem Ligue 1 ile vergi konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Monaco'yla iÅŸ birliÄŸi yaptÄ± ve Mirin'i de bu amaÃ§ iÃ§in kullandÄ±.
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Belgelerde Mirin'in menajerliÄŸini yapan Marc Goiran'Ä±n 9 MayÄ±s 2013 tarihinde oyuncusunun transferiyle ilgili olarak Monaco'nun as baÅŸkanÄ± Vadim Vasilyev'e ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylediÄŸi kaydedildi:
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"Isimat konusunda Ã¶zellikle Valenciennes kulÃ¼bÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k baskÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Valenciennes, FransÄ±z Ulusal Ä°ÅŸletme KontrolÃ¼ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne mevcut finansal durumunu aÃ§Ä±klamak ve gelecek dÃ¶neme yÃ¶nelik somut gelirler gÃ¶stermek zorunda."
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"BaÅŸkan, medyaya ÅŸu anda Ligue 1 yÃ¶netimiyle sorunlar yaÅŸayan Monaco'nun lehinde demeÃ§ler veriyor. Ben bunlarÄ±n gerek kulÃ¼p gerekse de saray nezdinde iyi karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirttim. Bu gÃ¼zel iliÅŸkiyi gelecekte de koruyabilmek adÄ±na ona karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st ve aÃ§Ä±k olmak zorundayÄ±z."
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Ä°ddialara gÃ¶re Mirin'in transferi iÃ§in 1 Haziran'da 4 milyon euro artÄ± bonuslar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lÄ±yor. 11 Haziran'da ise Valenciennes BaÅŸkanÄ± Legrand, Monaco'nun sahibi Dimitri Rybolovlev'e ÅŸu mesajÄ± gÃ¶nderiyor:Â
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"BildiÄŸiniz gibi kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z finansal durumunu 18 Haziran'da aÃ§Ä±klamak zorunda. Bu nedenle sÃ¶z konusu tarihte bu operasyonun gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in tarafÄ±nÄ±zdan kesin bir taahhÃ¼tte bulunmamÄ±z bizim iÃ§in Ã¶zellikle yararlÄ± olacaktÄ±r."
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13 Haziran'da Rybolovlev'den gelen cevapta ise teklifin kabul edildiÄŸi belirtiliyor. Bu ÅŸekilde Valenciennes, ceza almaktan kurtuluyor.
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Mirin BeÅŸiktaÅŸ'a devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde katÄ±ldÄ±...