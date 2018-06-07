Futbol camiası Kayıhan'ı son yolculuğuna uğurladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Zatürre hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 64 yaşında hayatını kaybeden İzmirli ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Kayıhan için Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Kayıhan için Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AKP İzmir Milletvekili Adayı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, teknik adamlar Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Metin Diyadin, Ersun Yanal, Okan Buruk, Raşit Çetiner, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş, Reha Kapsal, Reha Erginer, Giray Bulak, Rıza Çalımbay, eski futbolculardan Necati Ateş, Sinan Engin ve çok sayıda seveni Kayıhan ailesini yalnız bırakmadı.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Terim ve Denizli, göz yaşı döken Ümit Kayıhan'ın eşi Sevil Kayıhan'ı uzun süre teselli etti. Ümit Kayıhan'ın çocukları Nil ve Ekrem Kayıhan da babalarının Göztepe, Altınordu, İzmirspor ve Altay formalı ve bayraklı tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Mustafa Denizli çok değerli bir futbol adamı ve iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ümit Kayıhan tüm Türkiye'nin sevdiği bir insandı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
4 / 9
Galatasaray'da antrenörlük yapan Necati Ateş, Kayıhan'ı Altay'dan tanıdığını belirterek, "Ümit hocayla Alsancak Stadı'nda çok güzel anılarımız oldu. Onu hiç bir zaman unutmayacağım" diye konuştu.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Rıza Çalımbay, "Çok değerli bir arkadaşımızı uğurluyoruz. Onunla çok güzel günlerimiz geçti" açıklamasını yaptı. "Canımız ciğerimiz gitti" diyen Yılmaz Vural, "Söylenecek bir şey yok. İnanılmaz bir üzüntü yaşıyorum. Parçam gitti" yorumunu yaptı.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Giray Bulak ise "Ümit hocamız çok kıymetli biriydi. Hepimizin başı sağ olsun" cümlelerine yer verdi. Türk futbolunun en sevilen isimlerinden olan Ümit Kayıhan, vasiyeti üzerine yaz aylarını geçirdiği Çeşme Alaçatı'da toprağa verilecek. Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıpor'da futbol oynayıp, Karşıyaka, Altınordu, Göztepe, Altay, Diyarbakırspor, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ile Çaykur Rizespor'u çalıştıran Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı. Ümit Kayıhan, futbolculuğu döneminde Altay'la Türkiye Kupası'nı kazanırken teknik direktör olarak Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmıştı.
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Foto: AA Kaynak: DHA
SON GÜNCELLEME
9 / 9
Ümit Kayıhan son yolculuğuna uğurlandı! İzmir'deki cenaze törenine Kayıhan ailesinin yakınları ile spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı. İzlemek için videoya tıklayınız...