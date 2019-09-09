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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Eylül 2019 - 17:28,

Futbol adamlarının bilinmeyen tam isimleri

Futbol dünyasında yer alan birçok kişiyi formalarının arkasındaki ad veya soyadlarıyla biliyoruz. Peki yakından tanıdığımız bu sporcuların tam isminin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Detaylar haberimizde...

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İşte futbolcular ve teknik adamların bazılarının bilinmeyen tam isimleri:

2Abdullah Mucib Avcı

Abdullah Mucib Avcı

3Hasan Gökhan Şaş

Hasan Gökhan Şaş

4Ali Rıza Sergen Yalçın

Ali Rıza Sergen Yalçın

5

Cengiz Umut Meraş

6Kazım Ersun Yanal

Kazım Ersun Yanal

7Niyazi Serhat Akın

Niyazi Serhat Akın

8Yıldırım Mert Çetin

Yıldırım Mert Çetin

9Fehmi Mert Günok

Fehmi Mert Günok

10Karahan Yasir Subaşı

Karahan Yasir Subaşı

11Ozan Muhammed Kabak

Ozan Muhammed Kabak

12Batuhan Ahmet Şen

Batuhan Ahmet Şen

13Mahmut Ertuğrul Taşkıran

Mahmut Ertuğrul Taşkıran

14Ömer Alper Boğuşlu

Ömer Alper Boğuşlu

15Mehmet Umut Nayir

Mehmet Umut Nayir

16Ahmet Yılmaz Çalık

Ahmet Yılmaz Çalık

17Ferdi Erenay Kadıoğlu

Ferdi Erenay Kadıoğlu

18Tolgay Ali Arslan

Tolgay Ali Arslan

19

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