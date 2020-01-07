Furkan Korkmaz'ın takımı şokta! Görenler şaşkına döndü...
NBA’de dün gece milli basketbolcumuz Furkan Kokmaz’ın takımı Philadelphia 76ers sahasında Oklahoma City Thunder’ı konuk etti.
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Karşılaşmada izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı.
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Oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Philadelphia karşılaşmadan Thunder’ı 120-113 mağlup etti.
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Karşılaşmada milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 18 dakika süre alırken, 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik bir performansla galibiyete katkı verdi.
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Josh Richards 23 sayıyla ev sahibi takımın en skorer oyuncusu olurken, Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaund ve 8 asist, Ben Simmons 17 sayı, 15 ribaund ve 8 asistlele oynadı.
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Oklahoma cephesinde ise Steven Adams’ın 24 sayı ve 15 ribauntluk performansı yenilgiyi engellemeye yetmedi. Chris Paul 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Danilo Gallinari ise 18 sayı, 7 ribaunt ile mücadeleyi tamamladı.
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Philadelphia 76’ers 4 maç sonra gelen galibiyete tam olarak sevinemedi.
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Takımın yıldız ise Joel Embiid'in, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol yüzük parmağı çıktı.
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Yıldız pivotunun parmağının görüntüsü ise karşılaşmayı izleyen taraftarları şok etti.
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Embiid parmağı çıkmasına rağmen orta ve yüzük parmağı bandajla sabitlendikten sonra oyuna devam ederek toplamda 32 dakika sahada kaldı.