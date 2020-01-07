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Futbol
Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 12:24, /

Furkan Korkmaz'ın takımı şokta! Görenler şaşkına döndü...

NBA’de dün gece milli basketbolcumuz Furkan Kokmaz’ın takımı Philadelphia 76ers sahasında Oklahoma City Thunder’ı konuk etti.

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Karşılaşmada izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı.

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Oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Philadelphia karşılaşmadan Thunder’ı 120-113 mağlup etti.

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Karşılaşmada milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 18 dakika süre alırken, 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik bir performansla galibiyete katkı verdi.

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Josh Richards 23 sayıyla ev sahibi takımın en skorer oyuncusu olurken, Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaund ve 8 asist, Ben Simmons 17 sayı, 15 ribaund ve 8 asistlele oynadı.

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Oklahoma cephesinde ise Steven Adams’ın 24 sayı ve 15 ribauntluk performansı yenilgiyi engellemeye yetmedi. Chris Paul 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Danilo Gallinari ise 18 sayı, 7 ribaunt ile mücadeleyi tamamladı.

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Philadelphia 76’ers 4 maç sonra gelen galibiyete tam olarak sevinemedi.

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Takımın yıldız ise Joel Embiid'in, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol yüzük parmağı çıktı.

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Yıldız pivotunun parmağının görüntüsü ise karşılaşmayı izleyen taraftarları şok etti.

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Embiid parmağı çıkmasına rağmen orta ve yüzük parmağı bandajla sabitlendikten sonra oyuna devam ederek toplamda 32 dakika sahada kaldı.

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