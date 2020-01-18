Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 09:58,
Furkan Korkmaz, NBA'de kariyer rekorunu kırdı!
Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’u evinde 100-89 mağlup ederken 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, kariyer gecesi yaşadı
Bu sezon NBA'de formunu her geçen gün arttıran Furkan Korkmaz, takımın değişilmezleri arasına adını yazdırdı.
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Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’u evinde 100-89 mağlup ederken 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, kariyer gecesi yaşadı! #NBA— Spor Arena (@sporarena) January 18, 2020
🔥 24 sayı (kariyer rekoru)
🔥 6/9 üçlük (kariyer rekoru) pic.twitter.com/NMIwnYX1Dl