MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFurkan Korkmaz, NBA'de kariyer rekorunu kırdı!
GeriBasketbol Furkan Korkmaz, NBA'de kariyer rekorunu kırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 09:58, /

Furkan Korkmaz, NBA'de kariyer rekorunu kırdı!

Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’u evinde 100-89 mağlup ederken 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, kariyer gecesi yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

NBA'deki gururlarımızdan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls’u evinde 100-89 mağlup ettiği maçta kariyer rekorunu kırdı.

2

26 dakika sahada kalan Furkan, 24 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

3

Furkan Korkmaz, 24 sayı ile NBA'de bir maçta attığı en yüksek sayıya ulaştı ve kariyer rekoru kırdı.

4

Milli basketbolcunun kırdığı tek kariyer rekoru bu değildi. Karşılaşmada 6 üçlük atan Furkan, bir maçta en çok üçlük attığı maçı oynadı ve bir rekor daha kırdı.

5

Furkan Korkmaz, maç sonu 'Maçın oyuncusu' ödülünü alırken soyunma odasında takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

6

Takımın yıldız ismi Ben Simmons, Twitter hesabından Furkan paylaşımı yaparken Türk oyuncuyu göklere çıkarttı.

7

Bu sezon NBA'de formunu her geçen gün arttıran Furkan Korkmaz, takımın değişilmezleri arasına adını yazdırdı.

8
9
10

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, hafta sonunun öne çıkan maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi