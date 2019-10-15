Fransızların iki yüzlüğü ortaya çıktı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Fransa deplasmanında beraberlik golü sonrası taraftarına koşarak asker selamı veren A Milli Takım'ın bu sevincini Fransız rejisi görmezden geldi. Fransız futbolcuların asker selamı vermediği fotoğraflar yeniden gündeme geldi...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında dün gece Paris deplasmanında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrılarak 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti.
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Maçın 76. dakikasında Giroud'un golü ile geriye düşen ay-yıldızlılar, bu gole 81. dakikada Kaan Ayhan ile karşılık verdi. Kaan'ın golü sonrası ay-yıldızlılar, Türkiye taraftarının bulunduğu tribüne koşarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan Mehmetçik'e destek vermek amacıyla asker selamı verdi.
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Ancak maçı yayınlayan Fransız rejisi, millilerin bu sevincine adeta sansür uyguladı ve bu anları ekrana taşımadı. Büyük tepki alan bu hareket sonrası Türk halkı, milli takımın gol sevincini soyal medyada, 'Avrupa'nın fethi' etiketleri ile paylaştı.
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Millilerimize bu çirkin tutumu takınan Fransa medyası, Fransız futbolcular 2018 Dünya Kupası'nı kazandıkları zaman Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı asker selamı vermesine ise oldukça ılımlı yaklaşmışlardı.
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Fransız futbolcuların bu görüntüleri o dönem medyada geniş yer bulmuştu. Geçmişte yaşanan bu olaya karşılık milli futbolcularımızın asker selamına sansür uygulayan Fransızlar ikiyüzlülüğünü yine göstermiş oldu!
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"Maçta birçok Türk taraftar vardı"
Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, düzenlediği basın toplantısında, "Yeterince fırsat yakaladık ama gol pozisyonlarımızda Türkiye'nin kalecisi çok başarılıydı" dedi.