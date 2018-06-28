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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol >Dünya Kupası>Fransız starın sevgilisi göz kamaştırdı!
Dünya Kupası

Fransız starın sevgilisi göz kamaştırdı!

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcularının eşleri, kız arkadaşları ve aile üyeleri Danimarka maçında tribündeki yerlerini aldılar ve destek verdiler...

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Fransız futbolcuların eşleri ve aile yakınları, tribünlerde ilgi odağı oldu...

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Paul Pogba'nın kız arkadaşı Maria Saues güzelliğiyle foto muhabirlerinin ilgi odağıydı.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Annesi Weo ve kız arkadaşı Maria Saues maç boyu Pogba'ya destek verdi.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Blaise Matuidi'nin eşi Isabelle de objektiflere yakalandı.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Raphael Varane'nın eşi Camille Tytgat da tribündeydi.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Hugo Lloris'in eşi Marine ve Olivier Giroud'nun eşi Jennifer maçı yan yana izledi.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Florian Thauvin'nin kız arkadaşı Charlotte Pirroni de destek verenler arasındaydı.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Paul Pogba'nın annesi Weo ve kız arkadaşı Maria Saues, yıldız futbolcuyu yalnız bırakmadı.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Paul Pogba'nın annesi Weo

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Antoine Griezmann'ın eşi Erika Choperena de destek veren isimlerdendi.

Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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Kaynak: SABAH / Fotolar: Ajanslar
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