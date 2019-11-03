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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03 Kasım 2019 - 14:09,

Fransa'da Yusuf Yazıcı manşeti: Güçlü Türk Kafası

Lille formasıyla son 3 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, L’Equipe gazetesinde manşet oldu.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, L’Equipe gazetesine manşet oldu.

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Söz konusu haberde, yıldız futbolcuyu daha iyi anlatmak için Zeki Çelik, Carl Medjani, Gerard Lopez ve Christophe gibi isimlerin görüşlerine yer verildi.

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"Güçlü Türk Kafası" başlığıyla yayınlanan makalede Yusuf Yazıcı'nın özel hayatına ve futbola başlama hikayesine kadar birçok detaya da değinildi.

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Haberin en dikkat çekici bölümleri arasında Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik arasındaki arkadaşlığın anlatığı bölüm bulunuyor.

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Regis Testelin, Zeki Çelik olmasa Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmaya sıcak bakmayacağını belirtti

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Ayrıca Yusuf Yazıcı'nın liselerarası turnuvada yıldızının parladığına da dikkat çekildi ve 'köşedeki çocuk, şehrin en büyük kulübüne imza atarak İstanbul takımlarına rakip oldu." denildi.

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Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Carl Medjani ne dedi?

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"Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve Milli Takım'a gideceğini biliyordum."

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Lille'den takım arkadaşı Zeki Çelik ne dedi?

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"Yusuf'un büyük bir karakteri var. Baskıyı çok iyi kanalize ediyor. Bu işin altından kalkacağını biliyordum."

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"Git gide takım için etkili biri oluyor. Ligue 1'in başat isimlerinden olabilir. Bence Yusuf bir dünya starı olabilecek kapasitede."

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Lille Başkanı Gerard Lopez ne dedi?

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"Yusuf potansiyelinin henüz yüzde 100'ünü yansıtmadığını biliyor. Ama ben zaman geçtikçe yaklaştığını görüyorum."

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"Sahip olduğu yetenekle oyunun akışını çok iyi yönlendirebilir. Zeki birisi ve mental yönden güçlü."

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"Sahada yüreğiyle oynuyor. Şimdiden takımımızın yüreği oldu diyebilirim."

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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ne dedi?

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"Yusuf 22 yaşındaki bir gence göre çok olgun birisi ve güçlü bir karaktere sahip. Bu zaten sahada da görünüyor. "

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"Bir şeyler kaçırdığı zaman yeniden başlıyor. Bize çok fazla katkısı olacağını hissediyorum."

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Franko Türk Roubaix Derneği Başkanı İbrahim Alçı ne dedi?

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"Zeki ve Yusuf, 11 yaşından bu yana milli takımda birlikte oynuyorlar. Neredeyse kardeş gibiler."

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Yusuf Yazıcı, Lille forması altında çıktığı son 3 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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