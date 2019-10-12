Fransa'da Türkiye öncesi şok gelişme!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fransa Milli Takımı'nda kritik Türkiye maçı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor.
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İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde eden Fransa'da tek gündem Türkiye maçı...
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Fransa adına kritik gelişmeyi Deschamps, İzlanda maçının ardından duyurdu.
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Fransa'nın orta sahasındaki önemli ismi Ngolo Kante, Türkiye maçında oynamayabilir.
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Fransa'nın İzlanda ile oynadığı maçın ısınma bölümünde sakatlık yaşayan Kante, İzlanda maçında oynatılmadı. Yıldız futbolcu, Türkiye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor ancak oynaması zor gözüküyor.
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Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante hakkında bilgi verirken ''Kante, maçtan önce kas ağrısı yaşadı. Rahat değildi ve bu şekilde oynayamazdı. O yüzden onu kadrodan çıkarttım. Sakatlığı çok ciddi değil ama Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum.'' sözlerini kullandı.
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İzlanda maçında Kante'nin yokluğunda Moussa Sissoko forma giymişti. Fransa'da Kante'nin dışında Mbappe, Pogba ve Hugo Lloris de sakatlıkları bulunuyor.
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Öte yandan Fransız futbolcular, Türkiye maçı hakkında çarpıcı sözler kullandı. İşte Fransa cephesinden Türkiye sözleri...
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Antoine Griezmann: ''İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık ve aldık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız."
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Steve Mandanda: ''Bizim gibi kazanmak için sahaya çıkacak bir Türkiye ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Stadın yarı yarıya dolacağını düşünüyorum. Stadın yarısı Türk taraftarlar ile dolacaktır.''
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Clément Lenglet: ''Türkiye ile çok önemli bir maça çıkacağız. Gruptan çıkmak için belirleyici bir maç olacak. Türkiye maçı final değil. Bizim için final, yakın zamanda oynadığımız Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası finalidir.''
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Moussa Sissokox: ''Türkiye karşısında eğer motive olursak ve iyi hazırlanırsak sahamızda galip geleceğimizi düşünüyorum.
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Olivier Giroud: ''İzlanda çok kalabalık savunma yapıyordu, attığım gol çok önemliydi. Şimdi sırada Türkiye var. Türkiye'den intikam almak istiyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak ve gruptan çıkmak.''
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İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren: ''Türkiye'ye yetişmek için Fransa'nın yardımını bekliyoruz. Pazartesi günü Fransa'nın Türkiye'yi yenmesini umuyoruz. Bizim de kalan 3 maçımızı kazanmamız lazım.''
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Fransa ile Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü Paris'te kozlarını paylaşacak.