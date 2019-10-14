Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fransa'da maç öncesi 'milli' korku ve Barış Pınarı açıklaması! 'Türkiye...'
Fransa ve Türkiye'de gözler bu akşam oynanacak dev maçta...
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Grup birinciliği yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi Fransa kanadından çarpıcı açıklamalar geldi.
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Stade de France'ta oynayacak mücadele öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ilk olarak TFF ile yapılan görüşmeyi ve taleplerini duyurdu.
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"Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Tüm maç boyunca ıslıklandık. Milli marşımız da aynı şekilde."
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"Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız."
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"Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."
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Noel Le Graet Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya da cevap verdi.
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BU BİR FUTBOL MAÇI
Le Graet, "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." ifadelerini kullandı.Stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun olacağını Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yer alacağını açıkladı.
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'TÜRK' TARAFTAR ŞAŞKINLIĞI
Öte yandan Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan Clement Lenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine konuştu.
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Lenglet'in sözleri şöyle oldu:
"Pazartesi günü kendi evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar? Bence 80 bin kişilik statta en az 50 bin Fransız olur."
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"Buna göre yapabilecek bir hazırlığımız yok elbette. Biz bu maçı kazanmak ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz."
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Fransa’nın en önemli hücum silahlarının başında olarak gösterilen Antoine Griezmann da, “Türkiye maçı, bir final değil ama son derece önemli. Hele ki orada başımıza gelenleri ve asla Fransa gibi oynamadığımızı düşünürsek evimizde çok önemli bir maça çıkacağımızı söyleyebilirim. Türkiye’ye 2-0 yenildiğimiz maçta acı çekmiştik” yorumunu yaptı.
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A Milli Takımımız, Fransa ile bu akşam 81 bin kapasiteli Stade de France'ta 21.45'te karşı karşıya gelecek.
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TRT'den canlı olarka yayınlanacak karşılaşmayı Spor Arena'dan da anbean takip edebilir, mücadele sonrası tüm detayları bu sayfalarda bulabilirsiniz.
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Öte yandan stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, "Bu maçı diğer maçlar gibi ele alıyoruz. Güvenlik görevlilerine güveniyorum." dedi.