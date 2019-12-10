Fransa'da Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Kaos...
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ı başkentte tarihin en büyük kaoslarından biri bekliyor.
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Tarihinin en büyük grevlerinden biriyle boğuşan Fransa'da özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi.
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Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımca sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1.5 milyonu buldu.
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Grev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.
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NEREDEYSE TÜM HİZMETLER AKSAYACAK
Aralarında polisler, hukukçular ve havalimanı çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşanması bekleniyor.
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GALATASARAY'I OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ı ve sarı kırmızılı taraftarları da olumsuz etkileyebilir.
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Hatta deplasman için Paris'e uçuş planı birçok taraftar, iptal edilen bazı seferler sebebiyle mağdur oldu.
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MAÇ ESNASINDA DA SÜRECEK
Uluslarası medyanın yakından takip edeceği bir organizasyon olduğu için PSG - Galatasaray maçı esnasında da gösterilen sürdürmesi bekleniyor.
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Özellikle Parc des Princes etrafında şimdiden geniş güvenlik önlemleri alınıyor.
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FRANSA'DAN IRKÇI YAKLAŞIM
Öte yandan Le Parisien, geçtiğimiz günlerde bir skandalı manşetine taşıdı.
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Habere göre; Türk taraftarlarına PSG maçında bilet vermekte zorluk çıkartılıyor.
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Bunun nedeni ise akıllara 2001'de Parc des Princes'ta oynanan PSG - Galatasaray maçı...
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18 sene önce yine aynı statta oynanan maçta iki takım taraftarları arasında kavga çıkmıştı ve çok sayıda Fransız taraftar yaralanmıştı.
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Fransız polisi, 18 sene önce yaşanan olayların benzerinin yaşanmasından çekinerek güvenlik önlemlerini 'maksimum' seviyeye çıkarttı.
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Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2300 koltuğun 500'ünün boş olacağı ve misafir tribünle temas yaşanmaması için yaklaşık 500 koltuğun boş bırakılacağı kaydedildi.
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Ayrıca gazeteye konuşan bazı Türk taraftarlar, sırf Türk oldukları için bilet alamadıklarını belirtti.
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Fransa'nın yaptığı bu ırkçılık ise oldukça tepki çekti.
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Le Parisien'e konuşan Oğuz Kulaksız isimli taraftar, ''Bu statta iki senedir kombinem var. Hiçbir maçta sıkıntı yaşamadım. Ancak Galatasaray maçı geldiğinde biletimin iptal olduğunu söylediler. Ayrıca bu maça özel bir uygulama olduğunu belirttiler.'' dedi.
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Volkan ismindeki bir diğer Türk taraftar ise ''Bilet almak istediğimde önce veriyorlardı, ardından sırf ismim Türk diye vermekten vazgeçtiler. Arkadaşımın adı Türk değildi, ona verdiler. Bana ise Türküm diye vermediler.'' şeklinde konuştu.
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PSG'nin yaptığı bu ayrımcı tavra UEFA'nın nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu...
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Galatasaray'ın grupta Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...