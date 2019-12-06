Fransa'da Galatasaray maçı öncesi ırkçı skandal!

Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için 11 Aralık'ta oynayacağı PSG maçı büyük önem taşıyor.
2
Sarı kırmızılı ekip Fransa'da PSG'yi yener ve Club Brugge, Real Madrid'i yenemezse Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
3
Ancak kritik maç öncesi Fransa'da skandal bir kriz yaşanıyor.
4
Fransa'nın Le Parisien gazetesinin haberine göre Türk taraftarlarına PSG maçında bilet vermekte zorluk çıkartılıyor.
5
Bunun nedeni ise akıllara 2001'de Parc des Princes'ta oynanan PSG - Galatasaray maçı... 18 sene önce yine aynı statta oynanan maçta iki takım taraftarları arasında kavga çıkmıştı ve çok sayıda Fransız taraftar yaralanmıştı.
6
Fransız polisi, 18 sene önce yaşanan olayların benzerinin yaşanmasından çekinerek güvenlik önlemlerini 'maksimum' seviyeye çıkarttı.
7
Galatasaray taraftarlarına ayrılan 2300 koltuğun 500'ünün boş olacağı ve misafir tribünle temas yaşanmaması için yaklaşık 500 koltuğun boş bırakılacağı kaydedildi.
8
Ayrıca gazeteye konuşan bazı Türk taraftarlar, sırf Türk oldukları için bilet alamadıklarını belirtti. Fransa'nın yaptığı bu ırkçılık ise oldukça dikkat çekti...
9
Le Parisien'e konuşan Oğuz Kulaksız isimli taraftar, ''Bu statta iki senedir kombinem var. Hiçbir maçta sıkıntı yaşamadım. Ancak Galatasaray maçı geldiğinde biletimin iptal olduğunu söylediler. Ayrıca bu maça özel bir uygulama olduğunu belirttiler.'' dedi.
10
Volkan ismindeki bir diğer Türk taraftar ise ''Bilet almak istediğimde önce veriyorlardı, ardından sırf ismim Türk diye vermekten vazgeçtiler. Arkadaşımın adı Türk değildi, ona verdiler. Bana ise Türküm diye vermediler.'' şeklinde konuştu.
11
PSG'nin yaptığı bu ayrımcı tavıra UEFA'nın nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu...
12
Fransız basınının hatırlattığı 2001'de oynanan PSG - Galatasaray maçını Fransız temsilcisi 2-0 mağlup etmişti. Maç sonu Paris sokakları karışmıştı ve uzun bir süre olaylar konuşulmuştu...
13
Zorlu maç öncesi PSG, grupta liderliğini garantiledi.
14
Club Brugge'un Real Madrid'den puan alması halinde Galatasaray'ın PSG maçında alacağı sonuç Avrupa için yeterli olmayacak...
15
Grubun ilk maçında İstanbul'da oynanan Galatasaray-PSG maçından, Paris ekibinin kameralarına yansıyan detayları izliyoruz...