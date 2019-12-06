Fransa'da Galatasaray maçı öncesi ırkçı skandal!

Le Parisien'e konuşan Oğuz Kulaksız isimli taraftar, ''Bu statta iki senedir kombinem var. Hiçbir maçta sıkıntı yaşamadım. Ancak Galatasaray maçı geldiğinde biletimin iptal olduğunu söylediler. Ayrıca bu maça özel bir uygulama olduğunu belirttiler.'' dedi.