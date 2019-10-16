Fransa maçı için bir skandal açıklama daha!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fransa maçının ardından Türkiye için Avrupa'dan küstahça açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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Fransa - Türkiye maçının ardından Avrupa'dan küstahça açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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1-1 sonuçlanan maçın ardından futbolcularımızın asker selamı vermesi gündem olmuştu.
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UEFA ise Millilerin bu sevinci hakkında soruşturma açıldığını duyurup büyük bir skandala imza atmıştı.
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Bir skandal ise İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan geldi. Spadafora, UEFA'ya mektup yollayıp Türkiye'yi şikayet etti.
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İtalyan Bakan, Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olduğunu belirtti ve İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin alınmasını talep etti.
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Spadafora, UEFA'ya gönderdiği mektubunda şu sözleri kullandı;
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''Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmasının uygun olup olmadığını soruşturmanızı talep ediyorum. İtalya'nın da düşüncesi bu yönde.''
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"Bu yüzden İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline tekrardan değerlendirmenizi istiyorum.''
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Geçtiğimiz günlerde de Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Türkiye'yi UEFA'ya şikayet etmişti.
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Roxana Maracineanu, Türk oyuncuların asker selamı yapması spor ruhuna aykırı. UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum.'' paylaşımında bulunmuştu.
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UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva ise Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasının çok zor olduğunu söylemişti.
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Uva, ''Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan almak çok güçlü bir hareket olur. Böyle bir şey şu anda gündemimizde yok.'' demişti.
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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
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UEFA, futbolcuların "provokatif politik davranışları" sebebiyle Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye - Fransa maçları hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
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Açıklama ise şu şekildeydi;
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"Etik ve Disiplin müfettişliği futbolcuların "provokatif politik davranış" hareketinden ötürü Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye Fransa maçları hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. İnceleme sonunda gerekli bilgiler verilecektir."