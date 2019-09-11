Fransa bunu konuşuyor! Türkiye...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Milli Takım'ın Moldova karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet ve puan tablosunda oluşan son durum Fransa'da da olay oldu.
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Fransa, dün gece Andorra karşısında sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılırken gözler Türkiye'nin Moldova karşısında göstereceği performanstaydı...
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Sürprize izin vermeyen Milliler, Moldova galibiyetiyle H Grubu'nda Fransa ile birlikte 15 puanla zirveyi paylaştı.
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A Milli Takım'ın bu başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu.
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İşte o manşetler ve yorumlar...
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Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, maçla ilgili "Türkiye Fransa önünde liderliği alıyor" başlığı attı..
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France Football Dergisi ise ay-yıldızlı ekibin Andorra galibiyetinin ardından ikinci kez 3 puanı hanesine yazdırdığına dikkat çekerek haberi "Türkiye devam ediyor, İzlanda duraklıyor" başlığı ile duyurdu.
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Infofoot adlı site, Fransa'nın ekim ayında Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçların önemine vurgu yaparak haberi, "Fransa, Türkiye ve İzlanda'ya randevu veriyor" şeklinde paylaştı.
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L'Express ise yine Türkiye ile Fransa'nın ekimde oynayacağı karşılaşmayı final olarak görerek Fransa'nın Andorra'yı yendiği maç sonrası "Fransa, Türkiye'yi beklerken çekingen fakat sağlam" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Lille Kulübü ile ilgili haberler paylaşan Made In Foot adlı site maçı milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan görerek maçı, "Yusuf Yazıcı Türkiye formasıyla gol atıyor ve galip geliyor" şeklinde duyurdu. .
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Fransa güçsüz rakibini 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet ve 90+1'de Wissam Ben Yedder'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
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Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Arnavutluk maçında kadar Fransa'da kullandığı 7 penaltının 7'sinde de gol bulan Antoine Griezmann, Arnavutluk maçında kaçırdığı penaltı sonrası Andorra karşısında da 28. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
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Bu sonuçla Fransa, grupta puanını 15'e yükseltirken 6. maçlar sonunda Milli Takımımızın ardından ikinci sırayı aldı. Andorra ise 0 puanda kaldı.