Fransa bunu konuşuyor! Sıfır...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fransız basınını şaşkına çeviren isim ise Mbappe oldu.
11/19
Fransız futbolcunun bireysel bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden gazeteler Giroud'un da etkisiz bir futbol ortaya koyduğunu yazdı.
12/19
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ciddi bir kalite ortaya koyarak maçı kazandığını belirtti.
13/19
Deschamps, ''Türkiye gerçekten bu akşam koyduğu performansla 3 puanı tamamen hak etti. Biz oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik, teknik anlamda çok yetersizdik. Türkiye ciddi bir kalite ortaya koyarak maçı kazandı. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da negatif birçok şey var. Karşımızdaki rakip kim olursa olsun, günün futbolunda her şeyinizi vermezseniz, bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bu analizi yaptığımda tabii ki eleme grubunda hala uzun yol var. Bu oyunla başka sonuç beklemek mümkün değildi. Benim için hayal kırıklığı oldu. Bu sayfayı bu akşam burada kapattık'' diye konuştu.
14/19
Taraftarlarla ilgili soru üzerine Deschamps, "Taraftarın böyle olacağını biliyorduk. Kaldı ki sahaya çıkıp oynayanlar taraftar değil, oyuncular. Tüm maç boyunca takımlarını desteklediler. Bu maç periyodu zor bir maç periyodu. Teknik direktör olarak istediğiniz bir hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu ve herkes belli zorluklar yaşıyor. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez'' dedi.
15/19
Deschamps, ''Her maçın kendi gerçcekleri vardır. Türkiye neredeyse her şeyi çok iyi yaptı. Biz iyi hücum ettik mi, bence etmedik. İyi savunma yaptık mı, çok tartışılır. Türkiye zaten skor avantajını aldıktan sonra çok çabuk çıkmaya başladı. Bu da onların oyuncularının motivasyonunu artırdı. Biz iyi hücum edemedik ve Türkiye de gerçekten iyi savunma yaptı" şeklinde konuştu.
16/19
Deschamps, Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek tempoya karşılık veremediklerini söyledi.
17/19
Eleme grubunda 7 maçın daha olduğunu ve onları aldıkları takdirde 21 puan alabileceklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu akşamı analiz ettiğimizde, yapmamız gereken şeyleri yapmadık ve birçok anlamda yetersiz kaldık" dedi.
18/19
Deschamps, Burak Yılmaz'ı beğendiğini ifade ederek, ''Türkiye takım halinde gerçekten çok iyi performans gösterdi. Burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi. O da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması, etrafındaki oyuncuların oyuna katılması için bence çok önemli performans ortaya koydu. Hücum desteği, onun etrafından dönen kombinasyonlar gerçekten Türkiye adına belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.