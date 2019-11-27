Fotoğraf bugün çekildi! Türk Telekom Stadyumu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’ın 52 bin 650 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu’nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor.
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Galatasaray’ın 52 bin 650 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu’nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor.
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Karşılaşma olmayan günlerde Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda çimlerin bakımı özel cihazlarla sağlanıyor.
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Saha üzerinde gezdirilen dev cihazlar suni güneş ışığı üretiyor. Cihazlardan üretilen bu suni güneş ışığı sayesinde çimlerin daha sağlıklı büyümesi sağlanarak zemin karşılaşmalara hazır hale getiriliyor.
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Hibrit çim teknolojisi sayesinde dört mevsim boyunca çimlerin kullanımı ve bakımı daha kolay oluyor. Müsabaka esnasında yaşanan çim kopmaları da bu çimler sayesinde en az seviyeye indiriliyor.
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Hibrit çim ya da güçlendirilmiş doğal çim, güçlendirici yapay liflerle birleştirilmesiyle elde edilen ürün olduğu biliniyor. Doğal çimin kök kısmına eklenen sentetik lifler çimleri daha güçlü ve hasara daha dayanıklı hale getiriyor.
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Bu nedenle spor karşılaşmalarının oynandığı zeminlerde tercih ediliyor.