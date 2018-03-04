Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Formayı hak etmiyor, Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlayamamış"
Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, yazarlarımız Uğur MELEKE ve Mehmet Y. YILMAZ, Fenerbahçe'nin Akhisar mağlubiyetini kaleme aldı. İşte o değerlendirmeler...
Foto: Ajanslar
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Foto: Ajanslar
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UĞUR MELEKE: KOCAMAN:3, KOCAMAN: 2
Bu sezonki Fenerbahçe, çimentosunda kan-ter-gözyaşı olan bir yapı. Aykut Kocaman bu takımı yaparken tercihi koşucular, mücadeleciler, vazgeçmeyenler oldu. Kolektif bütünlük, birlikte hareket edebilme, savunmacı forvetler Kocaman’ın öncelikleri. Taktik disiplin ve mücadele, oynamak isteyen rakiplere karşı eli Fenerbahçe’ye geçirebiliyor. Başakşehir’i, Göztepe’yi, Alanya’yı, ilk devrede Beşiktaş’ı bu sayede yendiler. Ama Fenerbahçe’nin rakibi de kendileri kadar mücadeleciyse, koşucuysa, blok halinde durup hızlı çıkmayı iyi beceriyorsa işler karışıyor. Konya ve Akhisar gibi.
Foto: Ajanslar
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Dünkü mücadele, Aykut Kocaman’la zihinsel ikizi arasındaydı adeta. Akhisar’ın iki açık oyuncusu, belki de ligin en iyi savunmacı açıkları. Ligin en iyi koşucularından Larsson’un defansif becerilerine zaten aşinayız. Sağ açık Eray da maçı 4 başarılı dripling, 5 yerde müdahale, 4 bloklamayla kapatıyor. Bu veriler, zaten Aykut Kocaman’ın açık oyuncularından beklediği veriler. Kocaman’ın rakibi, onun kendi takımından istediklerinin benzerini yapınca, blok halinde iyi durup, kontraya da etkili çıkınca dünkü gibi bir tablo çıkıyor işte ortaya. Akhisar’ın başarısı takdire şâyân. Ancak Fenerbahçe gibi bir büyük takım, böyle dirençli bir rakiple karşılaştığında çareyi onlardan daha fazla savaşmakta değil, sahaya daha fazla kalite koymakta arar.
Foto: Ajanslar
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Kocaman’ın bence bu yılki en büyük eksiği de bu. Bir büyük takım, sahaya maksimum yetenekliyi koyarak, yüksek pas kalitesi yakalayarak, seri ve zeki oynayarak sonuca gitmeye çalışır; sadece rakibinden fazla savaşarak ve ter dökerek değil. Bazı oyuncular belki 12 değil 11 kilometre koşar, ama yeteneğiyle maç kazandırır. Fenerbahçe’de Giuliano, Valbuena, Ekici, Soldado bu özellikteki adamlar. Ve içeride kapanan bir takıma karşı oynayacaksanız, maksimum yetenekliyle sahaya çıkmalısınız. Onları 70’e kadar yanınızda oturtursanız, yenilgiye de razı oluyorsunuz otomatikman.
Foto: Ajanslar
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AHMET ERCANLAR
Vah vah vah… Bu sözlerle ifade edebilirim maçı…Bakın Fenerbahçe’de oyuna kurtarıcı olarak giren Aatif maç sonunda ne söylemiş. Böyle maçlardan sonra konuşmak her zaman zordur. Karşımızda çok agresif, bize zorluk çıkartan bir takım vardı. Skoru elde ettikleri andan itibaren bizim için dönüş zor görünüyordu ama biz tüm çabamızı sarf ettik. Bunu söyleyen oyuncu Fenerbahçe’nin kurtarıcı olan oyuna aldığı oyuncu. Bu formayı futbolu ile hak etmediği gibi saha dışında da Fenerbahçe’nin ne olduğunu anlayamamış.
Foto: Ajanslar
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Vahlara devam edelim… Daha maçın başında yenilen golden sonra Akhisar kapanmış ve Fenerbahçe bastırıyor. Top kullanan oyuncular Mehmet Topal ve Josef… Üretim yok, oyun aklı yok… Hiçbir şey yok. Aykut Kocaman’ın yapacağı şey 15. Dakikada Skrtel’i çıkartıp Soldado ya da Mehmet Ekici’yi alıp orta alan oyuncularından bir tanesini stopere çekmekti. Bu da yapılmadı. Bir vah daha çekelim… Taraftar müthiş destek verdi…Kazanmayı takımdan çok daha fazla istediler. Ama kaleye gelen her top gol oldu. Çünkü Fenerbahçe kalecisi 6 pasa yapılan ortalarda bile çizgide bekliyordu…
Foto: Ajanslar
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Yetmedi… Vahlara devam edelim. Hakem Arda Kardeşler bu sezon ilk kez bir büyük takımın iç saha maçını yönetiyor. Ama sarı lacivertlilerin 2 penaltısı verilmedi. 3 gün önce 10 dakika uzatılan bir maç ve oyun sürekli durmasına rağmen 4 dakika verilen uzatma…Fenerbahçe’nin saha dışı gücü de saha içi gücü gibi erozyona uğramış… Bunla da bitmiyor… İkinci devrenin başında Fenerbahçe golü buluyor. Ama kaleye gelen ilk top yine ağlarda. Ama maçı biraz uğraşsa ve ortaya futbol aklı koysa kazanabilecek gibi görünüyordu Fenerbahçe… O sırada kulübeye baktım. Aykut Kocaman kulübenin önünde görünmüyordu. Yerine oturmuştu. Maçı yediği 3. Golden sonra kaybetmişti. Aykut Kocaman isyan etmezse kim edecek? Futbolcu eder mi? Nitekim Fenerbahçe skoru 3-2’ye getirince Kocaman kulübeden çıktı ve Soldado’yu oyuna aldı…
Foto: Ajanslar
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Mehmet Ekici ise ısınmaya devam etti. Kaybedecek tek bir şey yoktu. Ama Fenerbahçe Topal, Souza ikilisinden vazgeçmedi. Maalesef Fenerbahçe bu değil… Fenerbahçe futbolcusu böyle demeç vermez, Fenerbahçe teknik direktörü maç bitmeden yerine oturup yenilgiyi kabullenmez, Fenerbahçe 70. dakikada dan dun yapmaz… Fenerbahçe bu değil, olamaz, olmamalı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür. Öyle yönetilmeli. Öyle davranılmalı, oyuncu kalitesi de buna uygun olmalı.
İLK yarı biterken istatistikler, Fenerbahçe’nin top ile rakibine göre bir mislinden fazla oynadığını gösteriyordu. Zamanın üçte ikisinden fazla! Ama ilk yarı bittiğinde tabelada Akhisar’ın iki farklı üstünlüğü vardı. Bundan daha da önemlisi Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile kaçırdığı bir pozisyondan başka yüzde doksanlık bir pozisyonu da yoktu. Demek ki “kuru istatistik” bir anlam ifade etmiyor. Kocaman belki bunu bir kenara not etmiştir. Giuliano, ligdeki Beşiktaş maçında da olduğu gibi yoktu.
Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Aykut Kocaman’ın bunu hiç hesaba katmadığına eminim. Çünkü iki-üç hafta önceki Giuliano, dün ayağına gelen toplarla rahatça gol pası da verebilirdi, defansı diklemesine delip gol de atabilirdi. Ama Giuliano ilk yarı boyunca adeta uykudaydı. İkinci yarı Kocaman’ın “hamlesi” ile başladı. Aatıf, bir hamle oyuncusu olacağını rüyasında görseydi, buna inanabilir miydi? Kuşkuluyum. Ama kader ona da ligdeki ilk golünü atmayı nasip etti. Futbol gerçekten tuhaf bir oyun! İkinci yarıya baskıyla başlayan Fenerbahçe, o ana kadar uyuklayan Giuliano ile golü buldu ama Larsson’un attığı golde Neustaedter’in takım oyunundaki rolü neydi?
Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Soldado girerken, Valbuena’nın oyundan çıkması da bir başka tuhaflıktı. Tek vuruş ustası oyuna giriyor, ona iyi top atabilecek adam çıkıyor! Hakemler için hep aynı şeyi söylüyorum: Önemli olan yanlış karar verirken bile tutarlı olmaktır. O zaman kafanızda bir şeyler dönmediğine inanabiliriz. 13. Dakikada gol ile sonuçlanan Skrtel-Seleznov pozisyonunda faul çaldı. Olabilir, öyle görmüştür. Peki, karbon kopya benzer pozisyonda, Yumlu-Soldado “omuzlaşmasında” neden penaltı yoktu? Sissoko’ya sarı kart gösterdiği hareketin aynısını Mehmet Topal yaptı. Onun kartı neredeydi?