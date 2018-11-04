Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Football Leaks belgeleri dünya futbolunu salladı! PSG, Münih, M.City...
Almanların dünyaca ünlü dergisi Der Spiegel, Football Leaks belgelerine dayandırarak yayımladığı haberlerde dudak uçuklatan yolsuzluk iddialarına yer verdi.
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Belgelerde FIFA Başkanı Giaani Infantino ile birlikte Bayern Münih, Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerine yönelik şok suçlamalar bulunuyor
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İşte derginin şu ana kadar yayımladığı makalelerdeki yolsuzluk iddiaları:
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Bayern Münihsiz bir Bundesliga ve Avrupa Süper Ligi planları
Bayern Münih kulübü, 2016 yılından itibaren Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga'dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı'na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.
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Kulübün CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 2016 yılında Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın başkanlığını yürüttüğü dönemde Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilebilmesi için gizlice çalıştı ve bu reformun gerçekleştirilebilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.
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Alman devinin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Michael Gerlinger de bu süreçte Bayern'in Bundesliga'dan çekilme ihtimalini ve bu durumda takımın Alman Milli Takımı'na oyuncu gönderme zorunluluğunun bulunup bulunmayacağını araştırdı.
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Avrupa Süper Ligi adı verilen organizasyonla kıtanın büyük kulüplerinin havuzdan daha çok para kazanabilmesi amaçlandı. 16 kulübün yer alacağı turnuvayla ilgili olarak taslak bir sözleşme de hazırlandı.
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Taslak sözleşmede adı geçen kurucu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Milan yer alıyordu. Bu takımlar ligin daimi üyesi olacaktı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Inter ve Roma ise turnuvanın ilk ayağında yer alacaktı ama ikinci kümeye düşme ihtimalleri vardı. Paris Saint Germain ve Manchester City'nin Gianni Infantino tarafından kollanması FIFA Başkanı olmadan önce UEFA Genel Sekreterliğini yürüten Gianni Infantino, Finansal Fair Play kurallarını sistematik bir şekilde ihlal eden Manchester City ve Paris Saint Germain'in Avrupa kupalarından men edilmemesinde büyük rol oynadı.
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2014 yılında yürütülen bir soruşturmada Abu Dabi menşeili ve hem Manchester City hem de PSG'de hisseleri bulunan bir holdingin bu kulüplere kurallarda belirtilenin çok üzerinde para aktardığı ortaya çıktı. Örneğin City'nin gelirlerinin %84'ünün Abu Dabi merkezli bu holdingden sağlandığı belirlendi.
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Bunun üzerine Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki kulübün yöneticileriyle Michel Platini ve Infantino arasında gizli görüşmeler gerçekleştirildi. En nihayetinde de iki kulüp de 20 milyon euroluk bir cezayla işin içinden sıyrılmayı başardı. (Fanatik)