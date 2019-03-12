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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
12 Mart 2019 - 14:35,

Florya ünlü futbolcunun oğlunu konuşuyor!

Ünlü futbolcuların ünlü olmaya aday ya da ünlü olan futbolcu çocukları...

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Galatasaray alt yapısında forma giyen Hamza Akman son dönemdeki performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

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Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza U15 takımının kaptanlığını yapıyor.

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Ayhan - Hamza Akman'dan yola çıkarak Baba-Oğul futbolcuları derledik.

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EFE - AYHAN AKMAN (Ayhan Akman'ın küçük oğlu) Efe de Galatasaray alt yapısında forma giyiyor.

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Hamza dışında Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta da Galatasaray alt yapısında forma giyiyor.

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Çağrı Balta babasının aksine forvet oynuyor. Attığı gollerle Florya'da ismi en az Hamza Akman kadar konuşuluyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın oğlu Yusuf Deniz Şaş da Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında oynuyor.

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Yusuf Deniz Şaş orta sahada görev yapıyor.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve uzun yıllar A Milli Takım'da kalecilik yapan Rüştü Reçber'n oğlu Mehmet Burak Reçber bir dönem Galatasaray alt yapısında futbol oynadı.

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Bir ara yaptığı sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Mehmet Burak Reçber şimdilerde Fenerbahçe alt yapısında oynuyor.

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Uzun yıllar Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Semih Yuvakuran'ın oğlu kalecilik yapıyor. Utku Yuvakuran Beşiktaş forması giyiyor.

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BATUHAN VE YUSUF ALTINTAŞ

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FİKRET - BURAK YILMAZ

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METİN - ENES ÜNAL

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba, dün 41. yaş gününü kutladı. MLS, resmi hesaplarından yıldız ismin doğum günün bu paylaşımla kutladı... (VİDEO)

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