Florin Andone için şok karar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da sakatlığı şok etkisi yaratan Florin Andone için teknik heyetin flaş bir karar aldığı belirtildi. Rumen futbolcunun sakatlığının sanılandan daha uzun bir süreye yayılması ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i endişelendiriyor.
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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Rumen yıldız, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız ile ilgili radikal kararlar alabileceği belirtildi..
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Radamel Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla alkış alan Florin Andone'nin Galatasaray macerası bitebilir...
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Takvim gazetesinin haberine göre, Gaziantep maçında dizinden ağır bir sakatlık geçiren Rumen yıldızla ilgili doktorların, "En erken mart başında dönecek" raporu verdiği öğrenildi.
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SEZONU KAPATABİLİR!
Hatta Andone'nin sezonu kapatma ihtimali bile olduğu iddia edildi..
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Bu gelişme üzerine Fatih Terim'in, "Maksimum 1-2 ay için Andone'yi kadroda tutamayız" dediği belirlendi.
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BRIGHTON'A TEKLİF YAPILACAK
Andone'nin geçireceği ameliyat sonrası sarı kırmızılı kulüpte sağlık kurulu ile toplantı yapılacağı öğrenildi..
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Eğer tablo değişmezse yönetim Brighton kulübü ile kiralık anlaşmasının iptalinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor.
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SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR
Eğer İngilizler olumsuz yanıt verirse bu kez Andone'nin sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir..
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Galatasaray, Rumen yıldızın yerine yeni bir forvet transferi için harekete geçecek.
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Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.
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"BURADA DAHA İŞİM BİTMEDİ"
Ortaya koyduğu mücadeleci futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Florin Andone dün bir mesaj yayınladı..
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Rumen yıldız, "Burada daha işim bitmedi. En kısa sürede döneceğim" dedi.