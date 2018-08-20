Flaş yorum! 'G.Saray'ı Şampiyonlar Ligi'nde...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol'un değerlendirmeleri ve flaş yorumları şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Emre Akbaba’nın da manşetlere çıkabileceğini düşünüyordum. Gecenin flaşları arasında Onyekuru ve Emre Akbaba var. Bruma’ya benzetenler olmuş. Bruma’nın çalım özelliği Onyekuru’nun üstüne çıkıyordu. Bu tip oyuncular ya savunmanın arkasına top isterler, ya da ayağa alıp çalımla gitmek isterler. Onyekuru ikisini de yapabiliyor. Çalımının biraz daha gelişmesi lazım. O yeteneğe sahip bir oyuncu. Üstüne gitmesi gereken şey belli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Golde Fernando’nun payını da söylemek lazım. Fernando bunu genelde yapmıyordu. Fatih Terim ondan alan kat etmesini istiyor. Tudor dönemindeki gibi sabit kalmasını istemiyor. Bütün orta saha oyuncularının alan kat etmesini istiyor. Fernando, hocanın istediği noktaya gelebilir mi? Bilmiyorum. Tudor döneminde o pozisyona gelmiş en iyi isimlerden biriydi. Oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Fatih Terim, oyuna da gireceksin diyor. Fernando oraya uyum sağlarken bir düşüş oldu. Bu bir kontra atak oyunuydu. Umutlandırıcı bir şeyler olabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Fatih Terim’in oyundan hiç memnun olmadığı belli. Bunu gördüm. Belki Göztepe oyunu 1-2 pozisyon dışında alamadı ama Galatasaray’ın iç saha oyunu önceki senenin altındaydı. Galatasaray savunması yerleşirken birkaç hata yaptı. Ahmet’i beğendim. Geldiği günden bu güne en iyi oyunlarından birini oynadı. Orta sahaya defansif oyuncu koyduğunuzda iyi futbol oynarsınız diye bir şey yok. Hoca, stopere ve sol beke oyuncu lazım diyor, bir de santrfora… Ndiaye de geliyor. Bizim bu işleri, lig başlamadan önce organize etmek lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Mesela; Fenerbahçe’ye transfer olan Barış Alıcı birkaç kat yukarıya çıktı. Onyekuru’yu da uyum sağlasın diye beklerim. Ama Giuliano’yu beklemezsin. O zaten seni yükseltmek için gelir. Ülkenin kodları belki farklı olur dersin ama 2 hafta sonra iş biter. 30 hafta beklenmez. Bunları acilen geçmemiz lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Emre Akbaba’nın hikayesi güzel. Galatasaray için romantik bir hikayesi oldu. Emre oyuna girer girmez hemen saha içine girdi. Emre Akbaba, birçok şeyi anlamış gibi görünüyor. Bütün istatistiklere girdi. Doğru bir orta saha ile farklı olabilir. Bence Emre iyi bir hikaye oldu. Umarım başarılı olur. Bu tip transferlerin vasat olmaması gerek. Emre gibi oyuncuların sürekli yıldız olması lazım. Doğru zamanda iyi bir yere geldi. Milli Takım’daki girişi de öyle olmuştu. Uyum sağlayabiliyor. Fransa’da yetişti. Bu bizden olmadığı anlamına gelmez. Genç yaşta geldi, Türkiye’de iyi yükseldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Younes Belhanda’nın maaşı yüksek. Yatırım yapıldı. Şampiyonlar Ligi’nde de kendisinde ihtiyaç olabilir. En baştan konumlandırılması yanlış. Sneijder ile kıyaslanması haksızlık. Belhanda iyi bir oyuncu. Bundan çok daha üst düzey, olağanüstü oyunlar oynamıyor ki. Oyunu bu adamın. Benim takip edebildiğim kadarı böyle. Beklentiler burada belirleyici oluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Bu takım Şampiyonlar Lig için yeter mi, yetmez mi diye konuşuyoruz. Haziran’dan beri futbolcular Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor. Devler Ligi, oyuncuları belli bir seviyeye çıkarıyor. Terim’in son Şampiyonlar Ligi maçlarını da konuşuyorduk. Bu takım gün be gün yükseliyor diyorduk. Kadro yetersiz gibi duruyordu ama yükselmişti. Fikstür de grup da önemli. Galatasaray, biraz dengeli durumda yükselişe geçer. Şampiyonlar Ligi, takımları yükseltir. Buna inanmamız lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Fatih Terim, Emre’yi oyuna alıyor ve bakın ben oynatıyorum diyor. Terim bu fotoğrafta görünmek ister. Ben burada varım ve şu rolle alıyorum diye gösteriyor hoca. Emre bundan ne anlamalı? Emre’nin, kendisine verilen değeri ve önemi anlaması lazım. Hoca, “Bu adamdan önemli bir futbolcu olacak. Bunu da oynatan benim” diyor. Bu bence önemli bir fotoğraf. Oyuncu açısından da çok önemli. Emre çok destek alan bir oyuncu. Hakikaten Emre Akbaba transferi romantik bir hikayedir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Fernando o bölgede elbette iyi oynayabilir. Ön libero lafını pek sevmiyorum. Onun adı aslında çapadır. Fatih Terim bu kelimeye kızıyor ama öyle. Hocanın, ön libero diye tabir edilen bir oyuncu istediğini düşünmüyorum. Donk’u da oynattığında, oyuna gir diyor. Çift süpürücü olarak düşünün.- Seyrettiğim en iyi oyunlardan biriydi Erzurumspor – Beşiktaş maçı. Erzurumspor, Beşiktaş’tan iyi başladı. 7 yerli oyuncuyla oynadılar bildiğim kadarıyla. Bu da güzel bir şey. Tribünler dolu, zemin iyi. Harika bir futbol akşamı oldu. İlk 45 dakika içinde sonuna kadar tebrik etmek lazım. Bu takımın nefesi 90 dakikaya yetmiyor, daha kontrollü mü oynasak diyenler olacaktır. Erzurumspor’un muhtemelen hedefi kümede kalalım, ilk 10’a girelim olabilir. Bu ritimde oynamak kolay değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Seyrettiğim en iyi oyunlardan biriydi Erzurumspor – Beşiktaş maçı. Erzurumspor, Beşiktaş’tan iyi başladı. 7 yerli oyuncuyla oynadılar bildiğim kadarıyla. Bu da güzel bir şey. Tribünler dolu, zemin iyi. Harika bir futbol akşamı oldu. İlk 45 dakika içinde sonuna kadar tebrik etmek lazım. Bu takımın nefesi 90 dakikaya yetmiyor, daha kontrollü mü oynasak diyenler olacaktır. Erzurumspor’un muhtemelen hedefi kümede kalalım, ilk 10’a girelim olabilir. Bu ritimde oynamak kolay değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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"Ndiaye takıma katılacak ve aramızdan ayrılacak oyuncular olacak" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin gündemini yorumladı. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...