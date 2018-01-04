Flaş yorum... Cenk için risktir!

Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'a bağlanarak rekor bir para karşılığı Everton'a giden Cenk Tosun hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaşımızın değeri Cenk Tosun çok ciddi bir değerle yeni bir yolculuğa yelken açtı, hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla 23 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus varmış.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu transfere çok mutlu oldum. Futbolda bonservis ücretleri tavan yaptı. 27 milyon Euro rekor para ama Avrupa'da 20 milyon Euro artık zayıf kalacak, biz de bunlarla yarışamayacağız, kulüplerin çok borcu var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Haziran'da daha farklı şeyler konuşacağız. Everton bir aşama olacak Cenk için ama, Manchester City mesela bir risktir. Yine söylüyorum ben bu transfere çok sevindim.