Flaş transfer! Beşiktaş için geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Siyah beyazlılar transferde bir yıldızı daha renklerine bağlamak üzere.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 12
Beşiktaş flaş transferi için geri sayıma geçti... detaylar...
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 12
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro karşılığında satan Kara Kartal, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 12
Beşiktaş, Liverpool file bekçisi Loris Karius transferi konusunda kiralık olarak kırmızı beyazlılarla anlaştı..
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 12
Yönetici Umut Güner'in yoğun çalışması neticesinde tamamlanan transfer hafta sonu resmiyet kazanacak.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 12
Kurban Bayramı nedeniyle transferin geciktiği belirtilldi. Karius yarın 19.30'da Manchester üzerinden İstanbul'a doğru yola çıkacak. Yönetici Umut Güner'in bitirdiği transfer Beşiktaş'ta yüzleri güldürdü. Siyah beyazlılar bugün Karius'u karşılamak için alana akın edecek.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 12
Beşiktaş ve Liverpool arasında Loris Karius için yapılan görüşmelerin detayları netleşti. Siyah- Beyazlılar, Alman file bekçisi için İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool’a 2.5 milyon Euro ödenecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Siyah- Beyazlı ekip 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 12
Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki transferden de yüzde 20 pay alacak. Liverpool’un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 12
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 12
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 12
Haber: İsmail ER, Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 12
"Henüz hazır değiliz, takımı ideal 11'ini hala kuramadık" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1'lik Partizan maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...