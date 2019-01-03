Flaş transfer açıklaması! Belhanda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Adı sürekli transfer haberleriyle anılan Younes Belhanda için son iddia Fransa'dan geldi. Monaco ile anlaştığı ifade edilen Belhanda, Fransa basınına konuştu.
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Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldızın Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
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Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu.
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Haberde oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edilirken Galatasaray ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi.
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KATARLILAR DA İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.
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"2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMEM VAR"
Öte yandan Yahoo Sport'a konuşan Belhanda, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."