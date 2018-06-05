Flaş tahmin! 'Ali Bey ile iyi anlaşır ama...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yine çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Eski milli futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de olacakları yazdı. Sabah'taki köşesinde Rıdvan Dilmen flaş bir de tahminde bulundu... İşte o yazıdan önemli bölümler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
- Ali Koç ismi ilk ortaya atıldığında Fenerbahçe’nin bugünü gözüküyordu, Koç soyadını bir tarafa bırakırsak ‘Fenerbahçeli Ali’ bu kulübün 25 milyon taraftarından biriydi. Kongre sürecine ve sonrasına bakınca Fenerbahçe'nin çok özel bir kulüp olduğu bir kez daha ortaya çıktı... Bundan sonra Fenerbahçeliler kombinede rekor kırar. Maçlara 40 binden aşağı taraftar gelmez bu da takıma 6-7 artı puan yazar... Belli ki yeni bir teknik direktör gelecek. Ama Aykut Kocaman yüzyılın en iyi teknik adamlarından biri. Kaybedilmesi yanlış olur,
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
- Ali Koç'un başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmasında Aziz Yıldırım için söylediği "Efsane başkan" cümlesine katılıyorum ve onunla ilgili övgü dolu sözlerinin altına ben de imzamı atıyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
- Ali Koç ismini ilk ortaya atan Aziz Bey'di… Aslında o günden Fenerbahçe'nin bugünü gözüküyordu. Çünkü Ali Koç kendisinin de altını çizerek söylediği gibi oraya Koç soyadı ile değil Ali olarak girdi. Tabii ki çok önemli bir holdingin ve ailenin bir parçası olması maddi ve manevi gücü önemli ama bu kadar istenmesinin, bu kadar beklentinin bu kadar borsayı dahi etkileyecek kadar insanları sokağa dökme sebebi olması seçim propagandasında yaptığı "Fenerbahçeli Ali" söylemiydi. İnsanların coşkusu da buydu. Benim futbolculuk yıllarımda da tribündeydi…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Her dalda bu kulübe destek verdi, iki dönem yönetime de girdi. Zaman zaman kızdı, üzüldü, sevindi ama o 25 milyon taraftardan bir tanesiydi. Bu beklentilerin en büyük sebebiydi. Yanlış anlaşılmasın ama ailesinden herhangi bir tanesi Fenerbahçe adayı olsaydı belki kazanırdı ama böylesine bir fark olmazdı. Aziz Yıldırım dönemini görmeyen çocukların bile 2018'e kadar önemle anacakları bir isim olan bir başkana fark atmak önemlidir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Bundan sonra Fenerbahçelilerin rekor sayıda kombine alacağını düşünüyorum. Yeni bir teknik adam ve sportif direktörün geleceği belli. Futbol tecrübem şunu söylüyor, taraftar 40 binden aşağı gelmez maçlara bu da artı 6-7 puan yazar. Ama bu kadrodan en az 5-6 değişikliğe gidilmezse, Aykut Kocaman olmadan bu puanı da alamaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
- Kocaman'la 3 takviye yapılırsa, bu takımın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sadece sirkülasyonun çok olması yetmeyecektir, bunu yönetecek bir teknik adam gelmeli. Durum onu gösteriyor ki Aykut Kocaman'la yollar ayrılacak. Bana göre Kocaman bu yüzyılın en önemli teknik adamlarından biri ve kaybedilmesi yanlış ama öyle bir algı var ki sanki taraftarın tamamı Aykut Hoca'yı istemiyor. Oysa Ali Bey'le Kocaman iyi anlaşır, malum süreçten bu yana. Ali Koç'un Kocaman'la oturup konuşacağını ama medenice yolları ayıracağını düşünüyorum. İnşallah yanılırım! Yeni yönetime gönülden başarılar dilerim. (Sabah)