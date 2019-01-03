Flaş sözler: 'Volkan Fenerbahçe'nin futbolcusu sayılmaz...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezon ortasında kadro dışı bırakılan ve düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel affedilmişti. Ancak Volkan Demirel'in basın toplantısını düzenlediği yer ve bu sırada FB TV'nin yayın yapmaması hakkında Hürriyet yazarı ve Spor Arena yorumcusu Güntekin Onay ve Serdar Ali Çelikler'in düşünceleri...
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İşte Güntekin Onay ve Serdar Ali Çelikler'in Volkan Demirel için düşünceleri...
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GÜNTEKİN ONAY
Volkan Demirel'in affedilmesinden önce, neden kadro dışı bırakıldığının sorusunun cevabını bilmemiz lazım. Sağlıklı cevap vermek için bu şart. Eğer, hakikaten kulüp ilkeleri, prensipleri veya ahlaki değerlerinin ötesinde bir davranışta bulunmuşsa bunu bilmemiz lazım. Yüz kızartıcı bir suç işlediyse Volkan neden affedildi. İşlemediyse niye bu kadar uzun süre kadro dışı kaldı?
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Volkan, Fenerbahçe kaptanı ve çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir isim. Geçmişte hataları olsa da değerli bir figür Fenerbahçe ve Türk futbolu adına.
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Eğer Harun sezonun ilk yarısında çok iyi bir performans sergileseydi ve Fenerbahçe bu durumda olmasaydı Volkan bence affedilmezdi. Takıma bir ivme kazandırmak için yeni bir sayfa açma arzusuyla affedildi. Kazanmayı bilen deneyimli bir isim.
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Basın toplantısının yapıldığı yere ve duruma gelirsek... Ben çok şekilci bir insan değilim. Orada olmuş, burada olmuş bakmam. Neticede imaj veya arkadaşı fotoğraf bazılarına farklı duygular hissettirebilir. Dekor önemli tabi ki sonuçta profesyonel bir sektör burası. Benim açımdan bir sıkıntı yoktu Volkan'ın basın toplantısında. Ama toplum veya taraftarlar böyle şeyleri önemsiyor.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER
Volkan Demirel'in basın toplantısını izledim. Öncelikle FBTV'nin bu yayını yapmaması çok doğal. Çünkü o esnada affedilmiş bir futbolcu değil. Yani henüz Fenerbahçe futbolcusu sayılmaz, kadroda yok. Basın toplantısı daha şık bir yerde yapılabilir miydi, yapılabilirdi. Kulüp de bu konuda yardımcı olmamış, belli. Yani yayınlanmama sebebiyle aynı.
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Bu konuda kulübü ve iletişim birimini eleştiremiyorum. Böyle öngörülmüş. Ben Volkan'ın affedilme kararının ise doğru olduğuna inanıyorum. Gerekli olduğunu da söylüyorum. Volkan konusunda benim sezon başından beri görüşüm net, ben onunla devam etmezdim. Madem devam ettiniz, Volkan eldeki herkesten iyi, iyi kaleci, kadro dışı kalmasının gerekçesi neydi peki?
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O toplantı veya o konuşma kamuya açık değildi. Keşke özür de kamuya açık yapılmasaydı. "Volkan özür dilemiştir ve kadroya alınmıştır" şeklinde bir açıklama ile dönseydi keşke. Ona zorla basının önünde çıkıp bir özür açıklaması yaptırılmasını şık bulmadım. Biraz ego tatmini gibi buldum. Benim eleştiri noktam bu.