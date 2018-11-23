Flaş sözler... 'Size helalinden 10'ar bin lira!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Başarının sırrı artık takımlarımızda "Ağa" primi... İşte Kenan Başaran'ın kaleminden o gerçek...
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Ülkemizde futbolcu milletini en çok motive eden prim, başkanın soyunma odasına inip “Bu maçı alın size helalinden 10’ar bin lira” dediği prim, yani ağa primi... Futbolda başarı için altyapıdan kurumsallaşma ve düzgün bir ekonomiye kadar, bir çok kriter sayıyoruz. Ama futbol öyle bir oyun ki, aslında normal şirketler için geçerli olan bir çok doğru hareket, bu oyunda hiçbir işe yaramayabiliyor.
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Bakın Ali Koç, uzun vadeli bir planlama için Phillip Cocu ile yola çıktı ancak yolu yarılamadan ayrılmak zorunda kaldılar. Hiç hesapta olmayan Erwin Koeman ile ise işler şimdilik yoluna girmiş görünüyor. Belki Koeman da, Stefan Zweig’in tayin ettiği ‘yıldızının parladığı an’a Fenerbahçe’de denk gelecek.
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İthaki Yayınları’ndan çıkan ‘Rakamların Oyunu’ kitabının tezine göre futbolda başarılı olmanın yüzde 50’si iyi bir takım, teknik direktör, doğru oyun, yönetim vs. ise yüzde 50’si de şansa bağlı! Kitap bunu atılan goller üzerinden iddia ediyor ama saha dışında da tesadüflerin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz.
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Futbolda aslında ‘sürekli doğru’ yoktur. Başarı için belli bir dönem için geçerli olan doğrular vardır. Bu nedenle kendinizi sürekli yenilemek zorundasınız. İki sene üst üste şampiyon olan Beşiktaş’ı yere göğe sığdıramazken, bugün aynı ekibin yanlışlarını tartışıyoruz. Şurası muhakkak ki, futbolda en önemli eşik, zirvedeyken attığınız veya atmadığınız kararlarla yapıyorsunuz. Başarıyı elde ederken, kendinizi sert bir eleştiriden geçirmek zorundasınız. “Biz şampiyon olduk ama aslında çok doğru işler yaptığımız söylenemez” diyorsanız, kupaya rağmen değişim düğmesine basmalısınız. Bunun tersi de geçerli. Bazen ikincilik veya üçüncülükler, uzun süreli şampiyonlukların müjdecisidir.
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YABANCILAR DA ‘EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN’ DİYOR!
Özellikle Türkiye’de futbolda başarıya dair öne sürülen tüm önermeler, gerçeklerle kıyaslandığında anlamsız kalabiliyor. Türkiye’de başarının en önemli anahtarlarından biri ‘prim’dir! Bunu fiilen işin içinde olan insanlardan bizatihi duyduğum için söylüyorum.
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Son yıllarda kulüpler prim sistemini değiştirdi. Artık ‘puan başı’na prim veriliyor. Ve bu primler de sezon sonunda hesaplara yatırılıyor. Ancak bunun oyuncuların haftalık performanslarına çok fazla olumlu etkisi yok. Futbolcu milletini en çok motive eden prim, başkanın soyunma odasına inip “Bu maçı alın, size helalinden 10’ar bin lira” dediği primler. Bu para onlar için ‘çerez’ olsa da büyük bir haz veriyor ve maça daha iyi motive oluyorlar.
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O primi maçtan sonra gidip bir günde alışveriş merkezinde harcamaktan çocuksu bir keyif alıyorlar. Buna ‘paracı’ olmaktan ziyade ‘iddialaşma’yı sevmek diyebiliriz. Ben bu tür primlere ‘ağa primi’ diyorum. Ülkemize gelen yabancı futbolcular da başlangıçta şaştıkları bu primin tadına vardıktan sonra “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratına katılıyor... Medyadaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi önümüzdeki 3 maç için özel prim verecekmiş. Bakalım, sonuçlar nasıl olacak?
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Pepe'den büyük beğeni alan paylaşım!
Beşiktaş'ın Portekizli defans oyuncu Pepe'nin kızıyla yaptığı dans, sosyal medyada büyük beğeni topladı.