Flaş sözler... "Şampiyon olması çok zor!"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, futbol gündemini değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çarpıcı yorumlara imza atan Sinan Engin, Galatasaray'ın yenilgisini, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçlarını değerlendirirken, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray, Sivas karşısında daha çok pozisyon buldu, Tolga sezon başında oynuyordu gollerde attı, Donk'un da fiziğine güvendi. Donk yerine Belhanda oynasaydı ve kaybetseydi o zamanda Belhanda formsuz neden oynattı diyeceklerdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Burada Sivas'ı da tebrik etmek lazım, onlar da iyi oynadılar ve kazandılar. Galatasaray, kötü oynamadı ama karşılarında fizik olarak iyi ve kaliteli bir Sivas takımı vardı. Galatasaray pozisyon buldu ama Sivasspor'da gitti hücumda cezayı kesti. Galatasaray'ın kötü gözükmesinin nedeni güçlü bir Sivas'ın olmasaydı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş önce bu sezon şampiyon olsun, gelecek sezonları sonra konuşuruz. Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe güçlü geliyorlar ve Beşiktaş'ın çok zor bir fikstürü var. Konya deplasmanıyla başlayan fikstürde çok dikkatli olması lazım. Bu fikstürle şampiyon olmak çok zor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bütün futbolcular Bayern Münih maçına saklıyorlar kendini, buna dikkat çekiyorum. Quaresma sadece içeride iyi oynamayacak, deplasmanlarda da iyi oynayacaklar. Deplasmanda gol atamazsan şampiyon olamazsın, orada da kazanmak gerekiyor. (Ajansspor)