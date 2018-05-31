Flaş sözler... 'Salah ile Emre Mor'u yan yana koyun, Emre derim!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak. Sarı-kırmızılılarda transferin öncelikli hedeflerinden biri isi Celta Vigo'dan Emre Mor oldu. beIN Sports ekranlarında Emre Mor'un Galatasaray'a transfer durumunu değerlendiren Rüştü Reçber, "Emre Mor'u Fatih Terim'den başkası düzeltemez" ifadelerine yer verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Rüştü Reçber açıklamasında, "Galatasaray'da en önemli şey kongreydi ve artık gelecek sezon transfer planları başladı. Tabii burada önemli olan UEFA'nın vereceği karar. Öyle bir algı yaptılar ki UEFA ceza verecek ve nasıl bir ceza verecek durumu oluştu belki hiç ceza gelmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir kadro kurulması gerekiyor. Aslında Emre Mor benim yetenek bakımından son zamanlarda gördüğüm ender futbolculardan bir tanesi" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Rüştü Reçber şöyle devam etti: "Ama bunu kullanamayan futbolcuların da başında geliyor. Dortmund'a gittiğinde o kadar sevindim ki kendini eğitebileceği en iyi yerlerden biriydi ama olmadı. Celta Vigo'da da ortaya koyduğu performans benim beklentilerimin çok altında kaldı. Şimdi böyle bir oyuncudan bahsediyoruz; her an her şeyi yapabilir. Kıyaslama yapmak istemem ama Salah ile Emre'yi yan yana koyun ben Emre Mor derim yetenek bakımından. Ama bu yetenekleri sergileyebilme bakımından Salah 10 kat daha farklı bir noktada" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Emre Mor'un Galatasaray'a gelmesini istemesinin nedeni olarak milli takımı gösteren Rüştü Reçber; sözlerini şöyle tamamladı:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
- Emre'de sürat var, çabukluk var, hız var, dar alanda çalım atma özelliği var, ayağı çok iyi. Düzelteceği tek yer var. Galatasaray'a gelirse de onu Fatih Terim düzeltir. Ben biraz iddialı konuşma yapacağım ama Terim de düzeltemezse kimse düzeltemez.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
- Çünkü Fatih Terim'i iyi bilen insanlardan biriyim, inandığı oyuncuya sonuna kadar destek verir. Oyuncundan da bir şeyler gördüğü zaman Emre Mor, Rodriguez çarpı iki olur. Ümit ediyorum ki Emre gelir, milli takım içşin istiyorum. Milli takıma çok katkıları olacak" sözlerine yer verdi. (Sporx)