Flaş sözler... 'Sahaya çıkacak, saçına briyantin sürüyor!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Spor'da dev mücadeleyi masaya yatıran Erman Toroğlu, Galatasaray'a övgüler yağdırırken bazı oyuncuları hedef aldı... İşte, Erman Toroğlu'nun o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fırat Aydınus bu maça tam hazırlanamamış. Adam hasta, gidiyor basıyor. Bas da… Takımını 10 kişi bırakacaksın. Sen, artık şaibeli bir adamsın. Önüne gelenin ayağına basıyorsun. Fırat Aydınus eğer hazırlıklı olsaydı, Pereira’nın pozisyonlarını görürdü. Gelişi bile sakat. Rakibini biliyor, geçti mi gidecek. Mecburi indiriyor. Trabzonsporlu futbolcu her maçta basıyor rakiplerinin ayağına.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Burak’ın gol krallığına gitmesi doğru da, frikiği Burak’ın atması doğru değil. Sosa’nın tam vuracağı yerdi. Galatasaray ilk yarı boyunca bayağı bayağı iyi oynadı. Öyle böyle değil. Mesafeyi çok daralttılar. 40. dakikadan sonra mesafe açıldı. İkinci yarıda da iş farklı olmadı. Hem oynadılar, hem oynatmadılar. Bu tempoyu Galatasaray, 70 veya 80. dakikalara ilerleyen haftalarda getirebilirse arayı açar. Galatasaray’ı ilk defa bu kadar kontrollü ve iyi buldum. Kontrollü, dikkatinizi çekerim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray’ı ilk defa bu kadar düzgün gördüm. Galatasaray, dolmuşa binip rakibi dövüyordu. Dönmeyince gol yiyorlardı. Galatasaray kontrolsüz oynuyordu. Bu maçta çok kontrollü oynadılar. İşini herkes yapıyor. İşini yapmayan da kenardan fırçayı yiyor. Havayı yakalarsan gider. Selçuk kendine daha önce bakmıyordu. Yürüyordu, güçsüzdü. Günahı boynuna. Kimse bana hikaye anlatmasın. Ya kendine bakmıyordur, ya da antrenman yapmıyordur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Trabzonspor'un golünden önce faul pozisyonunda dönüp giden Galatasaraylı oyuncu futbolcu değil. Bana göre değil iyi oynamış olabilir ama büyük takımda oynayan isim ince nüansları bilecek. Topa sahip çıkması lazım. Top senin namusun arkadaşım. İtalyanlar neden başarılı? İtalyan o topu orada sana oynatır mı? Yasin Galatasaray'ın futbolcusu değil. Uzatmada Feghouli faulü yaptı, arkasını döndü gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun arkadaş? Saçına briyantin sürsün, sahaya çıksın. Böyle futbolculuk olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray ilk 45 dakika oyunu ve son 20 dakika oyunu bana göre sezonun en iyi oyununu oynadı. Tudor dönemi dahil. Galatasaray bugün hem oynadı hem de oynatmadı. Trabzonspor o baskıyı kıramadım. Beşiktaş'ı da izledik. Beşiktaş ile Galatasaray arasında büyük fark var. Bu Galatasaray takımı bundan sonra deplasmanda daha da iyi olur. Böyle oynamıyorlardı.