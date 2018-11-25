Flaş sözler! 'Quaresma'dan sıra gelince...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları ise çarpıcı yorumlarla Beşiktaş'ın yıldız ismini göklere çıkardı....
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Ankaragücü, VAR’ın iptal ettiği golden sonra havlu attı. Burada bir parantez açayım: Yönetimler dostluk için çalışmalı. Taraftar kavgalarını beslemeleri yanlış. Demem o ki, şu ‘1 liralık bilet’ esprisi pek komik değildi! Gelecek hafta, VAR’dan çok daha önemli sorunları var olan Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak. Bence kaybeden için ‘sezon finali’ olacak derbi. Dünkü takım tutarsa, “Come to’ların sonu geliyor mu?” diye sorabiliriz.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Sırbistan formasıyla iki gol atıp sapasağlam İstanbul’a dönen Adem Ljajic, topu yere indiren adamdı dün. Bu etkileşim Caner ve Quaresma’nın oyununa da verimlilik kazandırdı. Genç Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve sonradan oyuna giren Fatih Aksoy takıma tempo, dinamizm ve çok farklı bir rüzgar kazandırmıştı. Acaba dünkü aç ve genç enerjiyle yola devam etmek Beşiktaş’a bir maçın ötesinde, daha da yararlı bir süreç kazandırabilir miydi? Elbette evet diyoruz.
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ALİ ECE (FANATİK) - Ljajiç’in Güven’e attırdığı golde Guti-Raul ortak yapımı gollerin bizim lig ölçeğindeki bir benzerini izledik. Güven, o aşırtmasında da gördüğümüz gibi her türlü golü atabiliyor. Ljajiç için ise yeter ki önündekilerden birisi savunma arkasına iyi bir koşu yapsın, o zaman onun için asist yapmak kolaylaşıyor. O zaman da Beşiktaş iyi oyununu tabelaya yansıtabiliyor.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Öyle bir Beşiktaş izledik ki, inanamadık; rakibe boş alan bırakmayan, savunma arkasına sarkan, şut atan, çok rahat pozisyon üreten ve goller atan bir Beşiktaş'tı. Gecenin aydınlatma fişeği Adem Ljajic'ti; muhteşem oynadı, gol, asist, direkten dönen top, ne varsa ondaydı. Güven'e attığı pas on numara beş yıldız, Güven'in vuruşu ise daha da fazlasıydı.
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11'e giren Güven Yalçın ve Dorukhan da iyi oyunları ile hem Ankaragücü galibiyetinde büyük rol oynadılar hem de gelecek için umut verdiler. Sakatlanan Gökhan'ın yerine oyuna giren Fatih de savunmada iyiydi. İlk yarıdaki etkili oyunu ile maçı koparan Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ve Galatasaray maçları öncesi kritik bir galibiyet alarak moral kazandı. Ankaragücü karşısında alınan 3 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında da tutmayı başardı.
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Siyah-beyazlılar çok mu iyi oynadılar, hayır! Ama eski maçlara göre daha fazla koştular. Çünkü sahada, daha önce yedek kalan birçok oyuncu vardı. Mesela ilk golü atan Ljajic.. Quaresma'dan sıra geldi de iyi bir frikik attı. Zaten iyi bir frikikçi. Ama Portekizli'den sıra gelmediği için bu vuruşları yapamıyordu.
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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
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İşte Kayseri'de oynanan karşılaşmadan çarpıcı kareler...