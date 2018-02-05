Flaş sözler... Onun hakem olamayacağı yüzünden belli!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Flaş sözler... Onun hakem olamayacağı yüzünden belli!
Ünlü yorumcu ve spor yazarı Mehmet Demirkol, çarpıcı açıklamalar yaptı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirirken, hakemleri de hedef aldı... İşte, Mehmet Demirkol'un o yorumları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
- Samet Aybaba, ne yaptığını anlatıyor ama Fatih Terim daha çok eleştirmen gibi konuşuyor; bu takım böyle oynar mı diyor… Oynamaz tabiki. Bu takımın kalitesi bu kadar, biraz daha iyi oynayabilir. Galatasaray’ın dün sahaya çıkan kadrosu, Östersunds maçının kadrosuydu. Fernando ve Ndiaye çıkınca takımın kalitesi düşüyor. Östersunds maçından sonra, takımın orta sahasının değişmesi lazım diyorduk, değiştirdiler ve sezona fırtına gibi girdi. Fernando ve Ndiaye vardı, şimdi yok. Fernando geri dönebilir, bir an önce de dönmesi lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
- Galatasaray'da daha sık maaş vermeleri lazım. Yabancı oyuncuların motivasyonunda düşüş var. Galatasaray’da çok ciddi bir Muslera sorunu var. Muslera’nın arkada sadece iyi kaleci olarak değil, bir lider olarak durması lazım. Muslera'nın sağ dışıyla düzelttiği o kritik topta Fatih Hoca'nın yüz ifadesine dikkat etmek gerek. Fatih Hoca orada golü yedi. Antalya maçında cezalı olması, Antalyaspor’un da durumuna bakarak çok itiraz edilecek bir durum değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
- Türkiye'de Tolga ile Donk ikilisini oynatacak tek hoca Fatih Terim'dir. Yorumcu bakışıyla bu tercihe korkaklık dersin ama büyük cesaret. Mehmet Topal ve Josef oynar mı diyoruz ya, bu onun da önünde. Güçlü figür olunca tepki az oluyor, şunu yapan Tudor olsa havalimanına giderlerdi. Nagatomo’nun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Nagatomo’nun dünkü oyununu eleştirebiliriz. Mariano ligin en iyi sağ beki. Dün iyi miydi? Çok kötüydü. Mariano’nun formuna göre Nagatomo’nun performansını eleştirebiliriz. Bir takımın merkezi kötüyse her yeri kötüdür. Bunun aksini kimse söyleyemez. Fernando olmadığı zaman her oyuncunun minimum yüzde 20 formu düşer. Nagatomo’yu bir de Fernando ile izlemek gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
- Abdullah Avcı, oyuncularına ‘Fazla havalanmayın’ diyor. Maçın hakkı beraberlik falan değil, maçı Konyaspor hak etti. Başakşehir, yüzde 20’yle oynadı. Konyaspor yüzde 120 ile oynadı. Bu bir krizdir, sonundaki kırmızı kart da krizdir. Ne gereksiz bir kırmızı kart. Emre, şu an ligin en iyi oyuncusu. O’nun yokluğu büyük eksiklik. Beşiktaşlılar soruyor ben de sorarım yani. Lens mi, Orkan mı? Beşiktaş keşke Lens'i kiraya verseydi. Orkan’ın bir oyun isteği var. Başakşehir’in, belki de bu derse ihtiyacı vardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
- Ortada ciddi bir hakem sorunu var, Fenerbahçe’nin de son iki maçta bu kararlardan ağzının yandığı net, bunda şüphe yok. Ancak, ‘Hakemleri yenemeyiz’ açıklamasına itirazım var. Bu tarz, doğru yere götürmez. Biz hakemlerin karşısında olduğunu biliyoruz, dolayısıyla şampiyon olamayız diyor. Bu yarış sırasında doğru mesaj değildir. Issah’ın ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Soldado, hakemin üzerine çullanmasaydı orada sarı kart çıkardı. Mete Kalkavan'ın yüzüne bak hakem olamayacağı oradan belli! Mete Kalkavan’ın üzerine yürüdüğü zaman o kart çıkmıyor, inat yapıyor. Adamın derdi hakemlik değil. Kendisiyle kavga ediyor, değişik yani…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
- Beşiktaş’ın, son haftalarda savunma merkezi çok değişiyor. Bu kadar merkezin değiştiği takımın ayakta durması çok zor. Benim Beşiktaş’ta en kızdığım; Tolgay ve Oğuzhan… 15 gün sonra Bayern Münih ile oynayacaksın, 3.şampiyonluğu kazanabilirsin, Cenk Tosun gibi olabilirsin. 2.5 sene oldu, 5 kez ideal ikili değişti. Böyle takım mı olur? Şu anda herkes sallanıyor. Cengiz Ünder, Başakşehir’deki yaptığı kararlı gidişini Roma’da ilk kez gördüm.