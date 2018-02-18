Flaş sözler: Nereden çıktı bu maç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrılarak liderliği Başakşehir'e geri kaptırdı. Bu maçın ardından Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:
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Gomis'i konuştuk. Çok üzüldük. Hakikaten sporcu sağlığı önemli ve çok da etkilendik. Fransa'da yaşayan arkadaşıma sordum. Lyon'da oynarken yaşamış aynı sorunu. Bu sorunla yaşıyor demek ki...
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Galatasaray takımına gelince şimdi baktım. Geçen haftayı 44 puanda lider bitirdiği anda, deplasmanda eksi 1 averajı vardı. Dünya tarihinde var mıdır böyle bir takım bilmiyorum. Şu andaki perfomansı bende sağlıklı değil. Niye deplasmandan gidiyorum?
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Galatasaray kendi sahasında korkunç taraftar desteği ve bir o kadar da oyuncuların iç saha performansıyla siyahla beyaz kadar fark ediyor. Teknik Direktör değişikliği de fark etmedi. Son 2 deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı. Üstelik Kasımpaşa daha yakın.
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Ergün Penbe'ler falan dönsün yani o zaman. Fatih Terim'i de eleştirmek istemiyorum. Niye biliyor musun? Transfer yapma yetkisi yoktu. Sadece Nagatomo'yu alabildi. Kulübün ekonomik yapısı 10 gündür manşetlerde. Faciayız diyorlar. Bu yüzden eleştirmiyorum. 7 aydır para alamayan oyuncular.Yerli oyuncular idare eder. Ama yabancı oyuncular bunu yapmaz. Deplasmanda 6 mağlubiyet aldı.
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Kasımpaşa iyi oynayarak yenmedi. Galatasaray'da bugün fizik yok, arzu yok, bu maç nereden çıktı havasındaydılar. Selçuk'un fiziği bu kadar geniş alanlı maçta olumsuz etkileniyor. Gomis durumu çok korkutucu. Gomis'e bir daha böyle bir şey olursa direkt çıkartılmalı. Fizik, coşku, taktik bunların hiçbirinden 1 puan alamadı Galatasaray. Donk ve Rodrigues biraz bireysel olarak öne çıktı.