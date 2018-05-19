Flaş sözler... 'Taraftar, Terim, Dursun Özbek!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona ererken, ligin son maçında Göztepe'yi, 1-0'la geçen Galatasaray, 21. şampiyonluğunu ilan etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dilmen şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım, hak edilmiş bir şampiyonluk. Lucescu yerine Fatih Terim'i getirerek en önemli hamlesini yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Deplasman fobisinin dinmesi ve son 3 deplasmanı kazanması. Dolayısıyla dolu dolu geçirerek son haftaları Galatasaray hak edilmiş bir şampiyonluk kazandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 29 gol atmış birinden bahsediyoruz. Bir Fatih Terim'e yazarım, iki taraftara yazarım, 3 Dursun beye ve yönetime de sayarım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray tam kadro kampa gitti. Tudor giderken 1 puan eksik gerideydi. Galatasaray'ın Rodriguez ve Gomis dışında banko oyuncusu yoktu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mustafa Cengiz'i de ayrıca kutlamak gerek. Fair-play açısından güzel konuşmalar yaptı. Ama TFF'nin UEFA hakkında yaptıklarını da atladı sanırım yoksa geçen günlerde teşekkür etmişti. Servet beyin falan çok yardımı olmuştur Galatasaray'ın UEFA konusunda.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler ikinciliği kabul etmezler. Mutlaka şampiyon olmak isterler, taraftarlar bunu ister.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'li Cimbom yine tarih yazdı! Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Fatih Terim'le bir kez daha sezonu şampiyon olarak tamamladı. Son şampiyonluğunu Hamza Hamzaoğlu döneminde yaşayan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğunu ilan etti. İzlemek için videoya tıklayınız...