Flaş sözler... 'Kocaman'ı, Aydınus çıldırttı!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ilgili flaş sözler sarfederken, sarı lacivertli takımdaki son durumu ve Beşiktaş karşısında yaşananları ve bundan sonra olacakları açıkladı... İşte, Ahmet Ercanlar'ın görüşleri...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
- Futbol dışında her şeyin konuşulduğu bir maçtı. Fenerbahçe, Pazar gününden dersini alıp gelmişti. Ama yine bireysel bir hata ile kalesinde golü gördü. O hatayı yapan Mehmet Topal Soldado’ya çok klas bir pas attı ve 1-1 oldu. Ondan sonra kırmızı kartlar olaylar ve herkesin gördüğü tüm detaylar... İlklerin maçıydı diyebiliriz. Fenerbahçe lehine ilk 25 dakikada tek bir düdük bile çalınmadı. Bu maç tarihe geçer diye düşünürken Fırat Aydınus, Fenerbahçe ceza sahası içinde ilk lehe faulü çaldı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
- Sanki Aydınus, Fenerbahçe hakkındaki spekülasyonlara son vermek istiyordu. “Bakın ben Fenerbahçe’yi kollamıyorum” demek istiyordu. Terazinin ayarını kaçırınca maç da kontrolünden çıkıp gitti. Hata üzerine hata… Biz de hakemi konuşmaktan futbolu konuşamadık… Aykut Kocaman bir teknik direktörden öte bir adam. Bir lider. Dün onu çok farklı gördüm. Aydınus onu da çıldırttı... Pozisyonlara çok fazla itiraz etti. Normalde elini açar kendi kendine söylenir, hafif de alaycı bir şekilde gülümserdi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
- Bu kez farklıydı. İsyan ediyordu. Hem de çok sinirli bir şekilde. Oysa maça çok sakin başlamıştı. Hele ki bir pozisyonda Josef topu rakibinden alıp tam kaleci ile karşı karşıya kalacakken Aydınus faul düdüğünü çalınca son yıllarda ondan hiç görmediğimiz bir agresiflikle ve sertlikle hakeme yönelik eleştirilerde bulundu. Bunu maç içinde en az 5-6 kez gördük…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
- Kocaman ile ilgili ikinci dikkatimi çeken olay maç sonunda normalde direkt soyunma odasına giderdi. Bu kez yardımcıları ve ekibi ile birlikte takıma katıldı. Takımı tribünleri selamlarken bir yandan futbolcularına sarıldı. 100 dakikanın 65 dakikasını eksik oynayan takımı inanılmaz bir efor sergilemişti. Özellikle Josef ve Hasan Ali ayakta bile durmakta güçlük çekmişti. Takımının karakterinden memnun olduğu gözleniyordu ama başka bir mesajı daha vardı. Bu mesajı kendisine basın toplantısında sorduğumda camiadaki ayrışmadan bahsetti ve FB TV’de bile eleştirildiğini söyledi. Bu nedenle tribünlere gittiğini belirtti.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
- Kocaman şu an camianın lideri gibi. Her mücadelenin içinde o var. Her kavgayı o veriyor…Bu da gittikçe taraftarın gözündeki değerini yükseltiyor. Şimdi 100 dakikalık bir maçla yıpranmış, yorulmuş Fenerbahçe aynı gün maç yaptığı rakibinden 24 saat önce bir maça çıkacak. Kocaman’ın dediği gibi lig çok daha önemli. Sarı lacivertliler dün Beşiktaş karşısında gösterdikleri karakteri Kadıköy’e de taşımak zorundalar.