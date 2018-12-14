Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT (HÜRRİYET / SPOR ARENA)
14 Aralık 2018 - 09:16,
Flaş sözler... 'İsmail'e baktım ve yine yanıldım!'
Fenerbahçe, S.Trnava'ya yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Ancak, futbol yine tatmin etmedi.
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Sarı lacivertliler için ise flaş yorumlar geldi... İşte spor yazarlarının o görüşleri ve eleştirileri...
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe'nin S.Trnava maçı için, "Bu bir prestij maçıydı" diyenlere de üç ayrı itirazım var: 1-) Prestij maçı dediğiniz müsabakanın ödülü yaklaşık 670 bin Euro (570 bin Euro taban ödüle, beraberliklerden artan para da ekleniyor zira). 2-) Fenerbahçe’nin UEFA kulüp puanına 2 daha eklemesi, eğer kalabilirse seneye Avrupa Ligi’nde ikinci değil birinci torbada yer alması anlamına gelebilir. 3-) Bu, yine de kulüp için bir prestij maçı diyorsanız, “bireyler için değil” derim ben de. Bu sporcuların bireysel hedefleri yok mu? Hiç olmazsa gelecek antrenöre kendilerini ispat etmek istemezler mi? Bu isteksizlik gerçekten can sıkıcı.
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GÜRKAN KUBİLAY (FOTOMAÇ) - Yaratıcı oyuncusu olmayan, kenarda sadece 6 genç adamı olan takımdan fazla birşey de beklenemezdi açıkça. Ama Slimani'nin durumu en beteri idi.Son dakikalarda Skittel de santrafora gitti. Tanıdığım Yanal,Slimani ve Benzia'yı bu halleri ile oynatmaz,ön alanda baskı yapan hücumcu istediği için de Aatıf ve Dirar'ı affeder. Ömer ve Deniz gibi 2000 doğumlu 2 genci kısa süre de olsa izlemek de gecenin güzelliği oldu.Yiğithan'ın sakatlığı üzdü. Sonuç;Yanal'ın işi gerçekten çok zor.
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Yiğithan 3’lü savunmanın sağında tatmin edici bir performans sergiledi. Fizik kalitesi yeterli, oyun görüşü gelişebilir seviyede, sezgileri iyi, ayakları düzgün bir stoper izledik dün gece. Kötü futbol oynanan bir gecede tek tesellimiz Yiğithan olacakken sakatlığı fazlasıyla üzücüydü.
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Şimdi bu takım Ersun Yanal ile yeni bir kimliğe kavuşabilir mi? Yoksa takım olma özelliğini kaybeden karmakarışık oyuncularla daha da mı dibe oturur? Rahatsız edici, yanıt arayan sorular bunlar. Kimse bu mevcut kadro ile farklı oyunlar, gözkamaştırıcı sonuçlar, Avrupa’da daha büyük heyecanlar beklemesin. Fenerbahçe bu saatten sonra günü kurtarsın yeter de artar bile...
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Gençleri iyi bir takım içerisinde bir türlü göremedik. Yiğithan kendisini çok geliştirmiş, Mahsun fizik olarak daha zayıf ama keçi gibi inatçı bir oyuncu.Barış'ı da zaten önceden biliyoruz. Oturmuş bir sistem takımında, iyi oyuncularla oynayabilseler üzerine katacaklarına gerçekten hiç şüphem yok. Fenerbahçe'nin artık hangi kulvarda olursa olsun bundan sonra arka arkaya maç kazanmaya ihtiyacı var. Umarım bu kabus dolu günler bir an evvel sona erer.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Sakatları ve yorgunları İstanbul'da bırakarak, oynanması gereken maçı tamamladılar. Üstlerinde baskı olmadığı halde yine "hiç bilinmez" modunda kalması da ilginçti Fenerbahçeli oyuncuların. İlk kez bu seviyede sahneye çıkan Mahsun'a bir şey demiyoruz elbette. Ancak İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Şener Özbayraklı veya ceza sürecindeki Jailson'un daha agresif, farklı ve bir şeyleri ister gibi olmalarını bekledim. Yanıldım...
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Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Sarı lacivertliler Galatasaray ile birlikte ülkemizi bu kulvarda temsil edecek.