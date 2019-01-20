Flaş sözler: 'Daha ne istiyorsunuz be kardeşim...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray devre arasını beklenenin aksine adam almak yerine sata sata geçirdi. Alınan bedeller her ne kadar iyi olsa da beklenti özellikle forvet transferi yapılmasıydı.Yönetimin ikinci yarının ilk maçına hatta transferin son günlerine kadar beklemesinin 2 sebebi vardı. İlki, yapılacak transferin maliyetini düşürmek, ikincisi de ilk maçın içeride ve zor günler geçiren zayıf Ankaragücü ile olmasıydı.
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Yoksa, forvetin olmayışı ligin ilk yarısını kayıp hale getirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamamaya mal olmuşken transfer yapamamak hiçbir şekilde izah edilemez. Forvet transferi yapmamak, Şampiyon olmayı istememek ile eşdeğerdir.
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Kanat Atkaya / Hürriyet
Henüz ilk dakika dolmadan Sinan Gümüş’le golü bulan, yarım saat dolmadan 3 farkla öne geçen darı kırmızılılar devre kapanırken galibiyeti büyük ölçüde garantilemişti. 26 dakikaya sığan 3 golle oyundan büyük ölçüde düşen Ankara ekibi Galatasaray’ın atakları karşısında gücü oranınca dayanmaya çalışsa da dağılmayı önleyemedi. İkinci yarıda da durum değişmedi, hatta sarı kırmızılılar için daha da güzelleşti skor açısından. Onyekuru coştu, goller yağdı.
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Sezon başında “2 golcü alacağız” derken, eldekini de (Gomis) kaybeden ve bunu teknik kadroya da taraftara da açıklamak konusunda pişkinlik sınırlarını zorlayan yönetim skandalının şoku hafızalarda taze. “Problemlerin” devre arasında çözüleceği yönündeki umutlarına sarılarak beklemiş olan Galatasaray taraftarı isyan bayrağı cebinde geziyor.
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Erman Toroğlu / Sabah
Ya kardeşim senin takımının hala şampiyonluk iddiası var. Doldurun bu tribünleri. Takım iyiyken herkes destekler. Takım sallanırken destek vermek önemli. Bu Beşiktaş için de, Trabzonspor için de, F.Bahçe için de aynı...Ama maalesef bizde tersi oluyor. G.Saray için ilk maçı A.Gücü ile oynamak çok büyük avantaj ve şanstı. Bunu da iyi kullandı sarı-kırmızılılar. A.Gücü nasıldı derseniz, ölmüş ağlayanı yok.
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Yarın sana averaj lazım olacak. Acımayacaksın, yoksa acınacak hale düşersin.Takım olarak yardımlaşınca, Onyekuru da sahneye etkili çıktı. Her şeyiyle ben futbolcuyum diyor. Hücumda sıkışırsan, özellikle içerdeki maçlarda kapıyı kıracak adam lazım. Yüklenmekle atamazsın. G.Saray'da öyle bir adam yok. Hava topuna çıkacak ve arkadaşlarına sektirecek. Böyle kolay bir maçta maalesef 3-4 tane pozisyon var ki, üst düzey maç yönetecek bir hakeme yakışmadı.
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Levent Tüzemen / Sabah
Santrfor transferi henüz gerçekleşmediği için tribünlere öfkeli olarak gelen Galatasaray taraftarları, 'devşirme golcü' Sinan Gümüş'ün 51'inci saniyede attığı gol sonrası tepkilerini dondurdu.
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4 milyonluk bonservis bedeli tartışılan Marcao, Galatasaray savunmasını toparlayacak gibi görünüyor. Sol ayaklı stoper çok sakin oynuyor ve telaş yapmıyor. Marcao ayağa pas oynamaya özen gösteriyor ve topu oyuna dikkatli sokuyor. Yüksek toplarda da hava hakimiyeti var.Terim'in, 3 Brezilyalı Mariano- Maicon-Marcao üçlüsünden kurduğu savunma, Muslera'nın rahatlayacağı bölgesel uyumu da getirecektir. Bu üçlü vatandaşları Fernando'nun daha etkili oynamasını da sağlayacaktır.
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Şansal Büyüka / Milliyet
Onyekuru, İngiliz yarış atı gibi... Topu önüne attın mı, tutma şansın yok. Ancak arkasından dürbünle bakarsın, sonrasında da topu ağlarından çıkartırsın. Galatasaraylı futbolcular topu Onyekuru’nun gerisine değil, koşu alanına atarlarsa, bu bile rakibi yenmeye, hatta perişan etmeye yeter de artar bile... Önüne, koşu alanına top atılacak bir Onyekuru, dört gözle gelmesi beklenen santrforlar kadar, belki daha fazla gol atar, bundan hiç kuşkunuz olmasın.“Dört gözle beklenen santrfor” derken, ister bitti gözüyle bakılan Sparta Prag’ın Ganalı oyuncusu Tetteh gelsin, isterse Alan transfer edilsin, Sinan bu kadroya gerekli bir oyuncu... Bugüne kadar yakaladığı şansların tamamını ıskaladı. Şimdi ikinci yarıya iki golle başladı, dilerim bu şansı iyi kullanır ve bir ıska daha geçmez.
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Ankaragücü hocası Mustafa Kaplan, maç öncesi “Galatasaray’ın tehlikeli yönlerini biliyoruz, gereken önlemi aldık” deyince ben de saf saf inandım. Kenarları bu kadar boş bırakırsan, göz açıp kapayıncaya kadar Galatasaray seni “ham” yapar. Kaplan dua etsin, maç 10 bile olurdu. Bu arada Ankaragücü eski hocası İsmail Kartal’a tebrikler. Bu takımla bu kadar puanı nasıl topladı? Ankaragücü dikkat etsin, hazıra dağ dayanmaz.İştahı, coşkusu, hızı ve rakip kaleyi hedef alan dikine oyunu başta olmak üzere ben Galatasaray’ı beğendim. Keyif veren bir oyun ve 6 gol... Daha ne istiyoruz be kardeşim...