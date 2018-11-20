Flaş sözler! 'G.Saray'ın hocası Tudor olsaydı...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değerlendiren ünlü isim şunları söyledi...
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- Fenerbahçe hemen şirketleşebilir. Bence bir an önce olmalı. Çünkü başlarında Ali Koç var. Çok büyük bir şans. Orası iyi yönetilir. Herkesin başına gelebilecek bir şans değil. Bu gerçekten de çılgınca. Ben olsam başkanlığın yanından geçmem. 2 tane loca alır maç izlerim.
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- Fenerbahçe’nin var olan yönetimsel bağlarını kesip hemen şirketleşmesi gerek. Galatasaray’da öyle değil. Bu benim genel bakışım. Fenrebahçe’de Comolli’ye olan güveni yeniden tesis etmek lazım. Çünkü; Fenerbahçe taraftarları Ali Koç’a ne kadar güveniyorsa, Comolli’ye de o derece güvenmeli.
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- İlhan Mansız ve Guti’nin taraftarın hoşuna gidecek, antrenmanlarda faydalı olacak, taze yüzler olarak gördüm. Şenol Güneş’in yardımcılarıyla ilişkileri belli. Güneş, patron teknik direktör. Yardımcılarının alanları kısıtlı. Bu iş böyle.
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- Guti ve Mansız’ı bu değersiz kılmaz. Şenol Hoca’nın metodu bu. Mansız ve Guti yetersiz kaldı görüşüne katılmıyorum. Oraya kimi koyarsanız koyun aynı şey söylenecektir.
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- Adriano çok değerli bir oyuncu. Saha içinde hep var olsa, sakatlıklarla uğraşmasa “Herkesi sat Adriano kalsın” derim.
7/13
- Pepe için aynı şeyi söyleyemiyorum. Değerli bir savunmacı. Hırsından çok etkileniyorum. Ama topu o kadar kötü sokuyor ki oyuna. Yüzde 70 ile oynayan bir savunmacı olmaz. Dönüp dolaşıp Marcelo diyoruz. Bu Pepe’nin sorunu değil. Yanında öyle bir adam yok.
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- Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok’u kullanmak zorunda kalabilir. Çok fazla sakatlık var. Galatasaray’da işler gerçekten zor.
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- Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi? Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar. Aykut Kocaman da takımın başında olacak. Sert maç olacak.
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- Fenerbahçe’de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu. Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı.
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- Terim’de olunca öyle olmuyor. Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım. Terim kendi sistemine göre devam ediyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu kadar net.
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"Her geçen yıl büyüyen bir camia"
Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaman, Konya'ya geri döndüğü için memnuniyet olduğunu söyledi.