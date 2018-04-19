YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Bir dÃ¶nem sahalarda fÄ±rtÄ±na gibi esen Yusuf ÅžimÅŸek, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Futbol gÃ¼ndemini deÄŸerlendiren ve ÅŸu an teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Yusuf ÅžimÅŸek, zirve mÃ¼cadelesini masaya yatÄ±rÄ±rken, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in milli yÄ±ldÄ±zÄ± Arda Turan iÃ§in de Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak sÃ¶zler sarfetti... Ä°ÅŸte, Radyospor'a konuÅŸan Yusuf ÅžimÅŸek'in o aÃ§Ä±klamalarÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Kupa derbisinde FenerbahÃ§e'nin avantajlÄ± taraf olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. FenerbahÃ§e'de sezon sonu seÃ§im var. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n seÃ§imi kazanmasÄ± iÃ§in en az bir kupa kazanmasÄ± lazÄ±m. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, maÃ§tan Ã¶nce oyuncularÄ±na prim dopingi yapacaktÄ±r.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasaray-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã§ok zor bir maÃ§tÄ±. Galatasaray adÄ±na Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. GenÃ§lerbirliÄŸi deplasmanÄ±ndaki moral bozukluÄŸunu Ã§abuk atlatÄ±p gÃ¼zel bir galibiyet aldÄ±lar. Zirve yarÄ±ÅŸÄ± iyice kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Arda Turan ve Fatih Hoca ikisi de gururumuz. KÃ¼Ã§Ã¼k olarak Arda'nÄ±n Fatih hocayla gidip konuÅŸmasÄ± lazÄ±m. Ä°nÅŸallah tez zamanda barÄ±ÅŸÄ±rlar. Ä°ki bÃ¼yÃ¼k ismin kÃ¼s olmasÄ± hiÃ§ hoÅŸ deÄŸil. Herkes taktiÄŸe uymak zorunda, koÅŸmak zorunda. ArtÄ±k ofans futbolcularÄ±na tolerans yok. Arda da buna uymak zorunda. Arda'yÄ± bu yÃ¼zden beÄŸenmiyorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ya BeÅŸiktaÅŸ ya da FenerbahÃ§e ÅŸampiyon olsun istiyorum. Galatasaray olmasÄ±n... Ä°ki takÄ±mÄ±n ekmeÄŸini yedim. FenerbahÃ§e'nin fikstÃ¼r avantajÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Her takÄ±m, her takÄ±mÄ± yenebiliyor. Son zamanlarÄ±n en iyi sezonunu izliyoruz. (Ajansspor)Â